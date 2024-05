Pulizia delle spiagge in corso, “Messina è la nostra casa”

L'appello del sindaco Basile: "Teniamole pulite". Via anche i relitti delle barche

MESSINA – “In corso la pulizia delle spiagge, dei loro accessi e dei sottopassi, avviate nell’area nord e nell’area sud grazie alla Messinaservizi Bene Comune. Il tutto tramite mezzi meccanici e manuali. Vi invitiamo a utilizzare i kit per la raccolta differenziata che abbiamo predisposto. Con il vostro aiuto, potremo godere sempre di spiagge pulite e accoglienti”. L’appello è del sindaco di Messina, Federico Basile.

“Messinaservizi Bene Comune consegnerà entro la prima settimana di giugno le spiagge perfettamente pulite e fornite di tutti i kit per la raccolta differenziata. Contiamo sulla vostra collaborazione per mantenere pulito il nostro ambiente. Messina, le nostre spiagge, sono la nostra casa”, aggiunge il sindaco, rivolgendosi a tutti i cittadini.

In più, s’intende procedere con la rimozione dei relitti delle barche al Ringo e in altre spiagge. Il Comune provvederà in questi giorni, con un cartello, ad avvisare gli eventuali proprietari. E, se non interverranno entro 15 giorni dall’avviso, Messina Servizi procederà, togliendo i rottami. Spiega Francesco Caminiti, assessore alle Politiche del mare: “Abbiamo un budget di ventimila euro, come residuo dell’anno scorso, e lo utilizzeremo per rimuovere, con Messina Servizi, i relitti. Poi, eventualmente per continuare il lavoro, potremo usufruire di nuovi fondi, sulla base delle necessità”.

