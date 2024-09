Parcometri a Messina, c’è la gara per gestire la sosta a pagamento

Novità per le zone delle strisce blu con il bando Atm

MESSINA – Parcometri: al via il bando di gara. Atm pubblica il bando per la fornitura e installazione dei parcometri “per la gestione della sosta a pagamento” a Messina, con l’emissione di ticket. L’importo a base di gara è di 486.000,00 € e il valore complessivo dell’appalto 516.000,00 euro. Il parcometro serrvirà a pagare il parcheggio nella zone delle strisce blu, ovvero la sosta a pagamento, e per acquistare i biglietti dell’autobus.

Ci saranno un 45 machinette soprattutto in centro città e, in generale, nelle zone della sosta a pagamento. Nel 2023 Atm ha detto addio ai gratta e sosta cartacei, fino a esaurimento scorte. Ora questa sarà una possibilità in più per gli utenti, oltre a poter continuare a pagare con le app o a rivolgersi ai rivenditori autorizzati.