Flop sbaraccamento, Messinaccomuna: "L'Arisme agenzia inutile e costosa"

Gli ex amministratori all’attacco sul risanamento. In una nota firmata da Messinaccomuna Accorinti, Signorino, De Cola evidenziano il flop dell’operazione sbaraccamento dopo il no alla dichiarazione dello stato d’emergenza.

“Non avverrà nessuno sbaraccamento entro il 31 di ottobre”si legge nel comunicato nel quale si evidenzia invece la consegna degli alloggi con Capacity, progetto varato dalla precedente amministrazione- Purtroppo è facile immaginare che neanche i 600 alloggi da consegnare entro il 31/12/2018, annunciati nell’ultimo video messaggio, potranno diventare realtà, per motivi tecnici oltre che logici. Equivarrebbe a dire che bisogna consegnare 10 case al giorno a partire da oggi, comprendendo anche sabati, domeniche e festività. Qualcuno crede che sia possibile?”

I tre ex amministratori sottolineano come l’aver rimodulato i fondi PON e Poc sia equivalso a voler distruggere la precedente amministrazione con la conseguenza di cancellare le previsioni di crescita su temi come partecipazione, mobilità, trasparenza, azioni sociali, rigenerazione urbana

“In assenza di un ragionamento complessivo si rischia di creare nuovi ghetti e di movimentare importanti quantità di denaro (decine di milioni), con procedure di cui ancora non si sa nulla. La quasi inutile creazione di A.RIS.ME, che costerà al Comune mezzo milione l’anno di risorse nette in bilancio, di fatto duplica un dipartimento già esistente che poteva semplicemente essere potenziato. L’Agenzia è servita solo ad affidare una serie di incarichi a persone vicine al Sindaco a spese del bilancio comunale”

L’auspicio di Accorinti, Signorino e De Cola è che sindaco e consiglio affrontino in modo adeguato la questione ed invitano De Luca a portare a termine Capacity che consentirà di consegnare in modo reale altri 60 alloggi.