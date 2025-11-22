Passa la sfiducia al sindaco Micalizzi, ad Alì Terme si va ad elezioni anticipate

Stasera la votazione decisiva. Ora arriverà un commissario e nel 2026 il voto

ALI’ TERME – Addio all’amministrazione Micalizzi ad Alì Terme. Stasera il Consiglio comunale ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Tommaso Micalizzi. Sei i voti da parte degli ex della maggioranza Liliana Bonfiglio, Cristian Mazzucco, Giuseppe Miracolo e Agatino Triolo e, sul fronte dell’opposizione, dei consiglieri Agata Di Blasi e Nicola Riggio.

Ora si attenderà l’arrivo di un commissario straordinario e nel 2026, con due anni d’anticipo, si voterà.