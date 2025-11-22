 Passa la sfiducia al sindaco Micalizzi, ad Alì Terme si va ad elezioni anticipate

Passa la sfiducia al sindaco Micalizzi, ad Alì Terme si va ad elezioni anticipate

Redazione

Passa la sfiducia al sindaco Micalizzi, ad Alì Terme si va ad elezioni anticipate

sabato 22 Novembre 2025 - 22:32

Stasera la votazione decisiva. Ora arriverà un commissario e nel 2026 il voto

ALI’ TERME – Addio all’amministrazione Micalizzi ad Alì Terme. Stasera il Consiglio comunale ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Tommaso Micalizzi. Sei i voti da parte degli ex della maggioranza Liliana Bonfiglio, Cristian Mazzucco, Giuseppe Miracolo e Agatino Triolo e, sul fronte dell’opposizione, dei consiglieri Agata Di Blasi e Nicola Riggio.

Ora si attenderà l’arrivo di un commissario straordinario e nel 2026, con due anni d’anticipo, si voterà.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Test Medicina, niente furbetti a Messina. Ma restano nodi da sciogliere
Lavori tram, dopo il viale San Martino anche piazza della Repubblica cambierà volto VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED