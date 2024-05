Passi in avanti per il Messina: c’è il nulla osta per il “Franco Scoglio”

Parere favorevole della Commissione di vigilanza, ora documenti da mandare in Lega entro il 24 maggio. L'iscrizione andrà completata entro il 4 giugno

MESSINA – La Commissione di vigilanza si è riunita in Prefettura e ha dato l’ok per le partite del Messina in casa al “Franco Scoglio”. L’Acr Messina aveva presentato la documentazione e la Commissione dopo averla visionata ha dato parere favorevole. Adesso, che il Messina è entrato in possesso del nulla osta, il materiale va inviato alla Lega entro la scadenza di venerdì 24 maggio.

È stato un primo passo, obbligato dalla scadenza imminente, per l’effettiva iscrizione della squadra biancoscudata alla prossima Serie C. La prossima data da cerchiare in rosso nel calendario è quella del 4 giugno entro e non oltre la società dovrà ultimare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C con tanto di tassa di iscrizione e fideiussione da 350mila euro a supporto. Le scadenze in questa stagione sono state anticipate per evitare complicazioni a ridosso del campionato: lo scorso anno ne fece le spese anche il Messina che vide la partita contro la Casertana, alla seconda giornata, rinviata.

Si va delineando quindi la parte burocratica ma restano ancora non sciolti i dubbi sulla gestione sportiva. Il Messina ha un campo dove giocare ma non ancora un allenatore confermato. Potrebbe, nei prossimi giorni, avere anche la squadra iscritta ma composta al momento da soli cinque giocatori ancora sotto contratto e ancora nessun direttore sportivo che si occupi del mercato.