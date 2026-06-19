Paternità negata, a Messina l’ennesima storia drammatica

Lui assolto, lei condannata. Ma di fatto il 46enne messinese non vede i figli da 5 anni

Non vede i figli da cinque anni, malgrado i giudici abbiano riconosciuto il suo diritto ad incontrarli. Ed ha subito un processo per maltrattamenti alla ex compagna, chiuso adesso con una sentenza che lo scagiona totalmente. E’ la storia del 46enne messinese assolto in via definitiva per insussistenza del fatto, difeso dall’avvocato Nunzio Rosso.

Incubo giudiziario finito ma i figli sono ancora lontani

L’incubo giudiziario per lui è finito ma il calvario della separazione dai figli no. La vicenda è tristemente simile a molte altre che si consumano nelle aule di giustizia quando tra conviventi la relazione si consuma, si va a separazione e i figli diventano terreno di uno scontro all’ultima denuncia.

I processi

Precisamente quel che è accaduto al 46enne messinese che nel 2017 si separa dalla ex compagna e viene pluri denunciato per maltrattamenti. Davanti ai giudici penali emerge l’inconsistenza delle accuse e la personalità di lei, a detta dei consulenti del tribunale orientata a mistificare e manipolare per separare figli e padre. L’ex compagno è stato processato per maltrattamenti aggravati, raggiunto dal divieto di avvicinamento e denunciato più volte per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all’ex compagna ed ai figli minori, ed anche queste accuse sono state definitivamente archiviate.

Lei condannata, lui no

Di contro la donna gli ha di fatto impedito di vedere i bambini, violando i provvedimenti del giudice civile, venendo sanzionata dal Tribunale civile che ha riconosciuto un cospicuo risarcimento al padre, in rappresentanza dei figli minori, con il compito di fare valere tale credito e gestire la somma nell’interesse dei minori. La ex compagna è stata anche denunciata per aver impedito gli incontri padre-figli programmati dai servizi sociali e il 17 giugno scorso la Corte d’Appello di Messina ha confermato la condanna. In piedi ci sono ancora altri procedimenti che la vedono imputata per i mancati incontri.

5 anni di paternità negata



Malgrado il quadro che viene fuori dai vari processi sia chiaro – l’uomo è stato assolto, la madre condannata e, per un periodo, sospesa dalla potestà genitoriale (ripristinata per un problema procedurale), di fatto il 46enne non riesce ancora a riabbracciare i suoi figli e rischia di perdersi i loro anni migliori, così come vittime dell’intera vicenda sono i ragazzi.