Paternò – Messina, c’è il divieto di trasferta

Misura adottata per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
In riferimento all’incontro Paternò – Messina, valido per il Campionato di Serie D – Girone I, in programma domenica 1 febbraio, su disposizione delle Autorità competenti, è stato stabilito il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Messina e il divieto di trasferta per i tifosi del Messina.
Le misure adottate rientrano nelle valutazioni delle Autorità preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La società invita tutti i sostenitori al massimo rispetto delle disposizioni emanate e a seguire l’incontro attraverso i canali ufficiali.