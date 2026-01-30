Il Messina Futsal torna in casa al PalaLaganà, sabato sfida contro l’Eur Roma

Per la capolista quarta giornata di ritorno, ore 14:30 il via alla sfida. Capitan Piccolo: "Fatto sacrifici, continuiamo su questa strada"

MESSINA – Il Messina Futsal torna a giocare al “PalaLaganà” di Montepiselli, dove affronterà sabato 31 gennaio l’Eur nella 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Dopo aver fatto bottino pieno nel doppio turno esterno e sfruttato la settimana di pausa per ricaricare le “pile”, la capolista del girone D ritroverà il suo pubblico in un match che nasconde delle insidie.

Il tecnico Giuseppe Fiorenza dovrà fare a meno degli squalificati Daniele Dovara e Antonino D’Angelo. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 14:30, i signori Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme e Alessandro Carella di Matera (cronometrista Concetto Fabiano di Messina).

Piccolo: “Teniamo alta la concentrazione”

“Attendiamo con entusiasmo questa partita casalinga dopo due trasferte lunghe e complicate, nelle quali abbiamo consolidato il primato – dichiara il capitano Nanni Piccolo -. Ci attende una sfida difficile contro una squadra in forma, che sta trovando continuità nei risultati e che verrà a Messina con l’intenzione di conquistare dei punti. Noi siamo consapevoli che quello abbiamo fatto fino ad ora è frutto di tanti sacrifici e lavoro costante, motivo per cui dobbiamo continuare su questa strada, tenendo alta la concentrazione e l’intensità degli allenamenti”.

Programma e classifica

Programma 13^ giornata Serie A2 (girone D): Blingink Soverato-Junior Domitia; Messina Futsal-Eur; Roma 3Z History-Regalbuto; Mazara 2020; Città di Acri; Gear Piazza Armerina-Marsala 2012.

Classifica: Messina Futsal 28; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 23; Mazara 2020 21; Eur 16; Regalbuto 14; Blingink Soverato 13; Junior Domitia, Roma 3Z History e Città di Acri 10.