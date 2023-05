Patrimonio Messina Spa ricerca sei figure professionali a tempo indeterminato - Tempostretto

Pubblicato un avviso d'interpello per gli iscritti. I dettagli

MESSINA – Patrimonio Messina Spa ricerca sei figure professionali a tempo indeterminato. È pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Informazioni e su quello della Società Patrimonio Messina S.p.A. (nella foto il presidente Maurizio Cacace) l’Avviso di interpello rivolto agli iscritti negli elenchi. Il termine per la presentazione delle istanze di adesione è di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – serie concorsi n. 8 di oggi, 26 maggio 2023.

Le figure professionali

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di adesione, utilizzando l’apposito modello, all’indirizzo di posta elettronica patrimoniomessinaspa@pec.it. Il reclutamento di personale a tempo indeterminato riguarda i seguenti profili professionali:

n. 1 funzionario livello A3 Contratto collettivo nazionale di lavoro Federcasa per il settore Affari generali;

n. 1 istruttore amministrativo livello A3 Ccnl Federdcasa per il settore Amministrazione;

n. 2 tecnici laureati qualifica A3 Ccnl Federcasa per i settori tecnici patrimonio per la gestione inventario, valorizzazione e progettazione del patrimonio immobiliare;

n. 2 tecnici qualifica impiegati livello B3 Ccnl Federcasa a supporto del settore patrimonio per la gestione inventario e valorizzazione del patrimonio immobiliare.