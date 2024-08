Patti, lotta alla “mala movida”: multe a due locali per gli impianti acustici non a norma

Aumentano i controlli su strade e autostrade: un automobilista beccato in stato d'ebbrezza, uno senza patente e un terzo con addosso marijuana

PATTI – I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza, insieme agli agenti della polizia stradale, hanno intensificato i controlli in strada a Patti e nelle zone limitrofe nel prosieguo dell’attività di contrasto alla mala movida. Alta l’attenzione sulle strade e le autostrade della zona. Un automobilista è stato beccato alla guida in stato di ebbrezza e denunciato all’autorità giudiziaria: sequestrato il suo veicolo. Sospesa, invece, l’auto di un altro uomo, alla guida della vettura priva di revisione.

I poliziotti, inoltre, hanno sequestrato modica quantità di marijuana a un terzo soggetto, segnalato alle autorità competenti. E infine sono stati multati due locali, per un totale di 1.200 euro, per non aver rispettato le norme riguardanti le emissioni sonore a tutela della quiete pubblica, non avendo impianti acustici tarati nella maniera corretta.