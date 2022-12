Patti. "Miglior allenatore", torna la premiazione dell'Aiac Messina - Tempostretto

Oggi lunedì 19 dicembre saranno assegnati gli "Oscar” agli allenatori che si sono distinti nella passata stagione calcio, calcio a 5 e calcio femminile

PATTI – Torna il “The Best Coach” dopo due anni di assenza a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. La nuova edizione del premio organizzato dall’Aiac Messina è in programma oggi a Patti (ME), lunedì 19 dicembre, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala Comunale di Piazza M. Sciacca.

Nel corso del prestigioso evento saranno assegnati gli “Oscar” agli allenatori messinesi che durante la stagione 2021/2022 hanno conseguito i più importanti risultati sportivi, nelle varie categorie, dal calcio a 11 al calcio a 5, sia in ambito maschile che femminile, ottenendo la vittoria dei campionati, per aver portato le proprie squadre ai playoff o che si sono particolarmente distinti per comportamenti esemplari. Previsti dei riconoscimenti speciali che riguarderanno anche il settore giovanile e scolastico. Il premio è riservato esclusivamente agli associati Aiac in regola con l’iscrizione annuale.

“Siamo pronti a dare nuova continuità al nostro premio – afferma il presidente dell’Aiac Messina, Andrea Argento – dopo due anni di restrizioni e campionati che si sono svolti in modo non ordinario o addirittura che hanno registrato interruzioni anzitempo. Per noi il “The Best Coach” è un evento importantissimo e che ci caratterizza, un momento che tutti aspettano e ci vede mettere in evidenza i nostri associati, il loro lavoro, i sacrifici e i risultati che sono riusciti a conseguire insieme alle squadre che allenano. L’Aiac è sempre vicina a tutti loro ed è un grande piacere tributargli e riconoscergli i meriti della loro imprescindibile attività nei campi della nostra provincia. Sarà un grande evento anche quest’anno”.

Il programma

Saranno presenti, per il Comune di Patti, il sindaco Gianluca Bonsignore e l’esperto allo sport Francesco Nardi. Interverranno il delegato Figc-Lnd di Barcellona P.G., Giuseppe Molino; il presidente regionale AIAC Sicilia, Josè Sorbello; il consigliere nazionale Aiac, Roberto Bellomo; l’ex presidente Aiac provinciale, Carmelo Ferro; il delegato Figc-Lnd di Messina, Leonardo Lacava; il delegato Cip e fiduciario Coni di Messina, Francesco Giorgio.

Nel corso della cerimonia, in una lunga carrellata, verranno assegnati gli “Oscar” ai tecnici che hanno ottenuto la vittoria dei campionati, partecipato ai playoff o che si sono resi protagonisti di comportamenti esemplari. Numerose le categorie interessate, dal calcio a 11 al calcio a 5 maschile, con una particolare attenzione rivolta anche al calcio femminile. Il premio “Fair Play”, intitolato alla memoria di Giuseppe Geraci, verrà assegnato a Giovanni Ficarra, allenatore di calcio a 5 dell’Under 19 della SIAC. Premio alla Carriera all’allenatore di portieri Vincenzo Di Palma.

Sarà premiato, inoltre, lo staff del Centro Federale Territoriale di Capo d’Orlando per l’azione quotidiana per lo sviluppo del calcio giovanile, la corretta formazione ed informazione alle società della nostra provincia. La serata del “The Best Coach 2022” di lunedì 19 dicembre, a cura della sezione messinese dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, sarà trasmessa in diretta sul sito della testata giornalistica Messina7.it e sulla pagina Facebook.

Articoli correlati