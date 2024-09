Patti, rapina a mano armata in pieno giorno in centro: donna ferita

Carabinieri a caccia del bandito che ha sparato alcuni colpi di pistola ed è fuggito arraffando 4 mila euro di incasso

Ci sono i Carabinieri sulle tracce del malvivente che sabato scorso ha ferito una donna e portato via 4 mila euro, l’incasso della giornata di lavoro alla rivendita di tabacchi del figlio. Il ladro si è dileguato dopo aver abbandonato un’auto, rubata la sera prima, nella centrale via Matteotti. Non si esclude che abbia un complice.

E’ successo sabato. La donna stava aprendo il portone di casa, qualche minuto dopo aver chiuso il tabacchino. Con sé aveva l’incasso. Un giovane le si è avvicinato e l’ha minacciata con una pistola. Dopo aver sparato un colpo in aria ed altri colpi. il malvivente ha afferrato la borsa coi soldi ed è fuggito. Un colpo ha ferito di striscio la malcapitata, recatasi in ospedale al Barone Romeo dove le hanno medicato la bruciatura alla gamba e dimessa poco dopo.

E’ stata lei, insieme ad altri testimoni, a descrivere ai militari il bandito in fuga: un giovane travisato da mascherina e maglia annodata in testa, con pantaloncini e maglietta chiari. Adesso gli investigatori sono sulle sue tracce e puntano in particolare alle immagini di video sorveglianza presenti in zona che potrebbero aver ripreso il ladro e l’eventuale complice mentre si allontanavano.