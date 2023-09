Patti. Sequestrata ambulanza senza revisione e autorizzazione sanitaria - Tempostretto

Denunciato l'amministratore della società

Un’ambulanza senza revisione, vicino all’ospedale di Patti. Gli agenti della Polizia Stradale di Barcellona hanno fatto altri accertamenti al Comune di Patti e all’Asp, appurando che non era certificata né autorizzata per quella tipologia di trasporti e che la società proprietaria non aveva i requisiti di legge per trasporti sanitari.

L’ambulanza è stata sequestrata e l’amministratore della società è stato denunciato per aver esercitato abusivamente l’attività di trasporto malati.