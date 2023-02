Patti, sorpreso dai Cc mentre ruba dentro un'auto - Tempostretto

Durante i controlli del fine settimana, i militari hanno anche denunciato 2 automobilisti ubriachi e staccato multe per 4 mila euro

90 veicoli, 150 persone, 2 esercizi commerciali controllati, con 4 mila euro di multe staccate. E’ questo il bilancio dei servizi straordinari effettuati dai Carabinieri di Patti nel fine settimana, in particolare nelle aree della movida, di notte, per contrastare il fenomeno della droga.

Alla fine le multe hanno riguardato soprattutto il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida e la mancata copertura assicurativa dei veicoli. Due automobilisti sono stati segnalati per per guida in stato di ebrezza e per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico.

E’ scattata anche una denuncia per furto aggravato, per una persona sorpresa mentre frugava nel cruscotto di un’auto, dove si era appropriato di oggetti personali e una piccola somma di danaro.