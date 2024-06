Patti Street Food. Vince la pizza fritta, poi pidoni e cannoli

Ancora un successo di pubblico

La pizzeria ‘Basilicò’, con la loro pizza fritta, sono i vincitori della seconda edizione del ‘Patti Street Food’ – sapori d’estate. A decretare il successo i tantissimi visitatori che hanno popolato gli spazi del lungomare di Patti, da giovedì e fino a stanotte. Al secondo posto i pitoni della ‘Pitoneria Portella’, al terzo il ‘Bar Elena’ con i cannoli di Piana degli Albanesi. Sul palco, a premiare, con il founder del format, Alberto Palella, il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore; l’esperto comunale allo Sport, Ciccio Nardi; e Nico Giuttari dell’associazione ‘Terra e Sole’.

Due premi speciali sono andati al ‘Forno Valenti’ di Bagheria che da oltre un secolo porta avanti la tradizione dello sfincione di Bagheria e a ‘Emiro’ per la qualità della sua proposta (l’arancino ‘Oro nero’ dei Nebrodi). Le giornate, inoltre, hanno fatto registrare un ottimo gradimento dei prodotti per celiaci, proposti da Celiakì che, a breve, ha annunciato l’apertura a Messina di un laboratorio per la produzione diretta e fresca di specialità per gli intolleranti al glutine.

La manifestazione è stata organizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Patti, Confesercenti Messina, l’associazione ‘Terra e Sole’, insieme al supporto dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura che ha contribuito alla manifestazione.

“Sono stati quattro giorni intensi, belli e siamo contenti per come, anche quest’anno, la gente di Patti e non solo ha risposto con grande entusiasmo”, afferma l’amministratore di ‘Eventivamente’, Alberto Palella. “Un evento difficile, complesso da organizzare, ringrazio il sindaco, tutta l’amministrazione comunale e l’esperto per lo Sport, Ciccio Nardi, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e aiuto su tutti i fronti”.

Il sindaco Gianluca Bonsignore osserva: “Abbiamo iniziato un percorso l’anno scorso, un percorso che è anche umano. Pensiamo a un grosso evento per il 2025, sono grato per tutto quello che avete organizzato e quel che avete dato a questo territorio. Ci sono tutte le condizioni, quindi, per darci appuntamento al prossimo anno per la terza edizione del ‘Patti Street Food’.”

Patti Street Food 2024 chiude ma già si pensa, dunque, all’edizione 2025.