Patti, ubriachi alla guida e nei locali - Tempostretto

I controlli dei Carabinieri sulle strade della Costa Saracena

PATTI – Notti sulle strade per i Carabinieri della Compagnia pattese, ai comandi del tenente colonnello Pascariello, impegnati a pattugliare il lungomare della zona di Patti e la riviera della Costa Saracena, tra Gioiosa Marea, Piraino e Brolo.

Multe per oltre 6mila euro

Il bilancio è di oltre 200 veicoli e 280 persone controllate, con la contestazione di diverse violazioni al codice della strada, dalla mancata copertura assicurativa all’omessa revisione, passando per il mancato uso delle cinture di sicurezza al sorpasso vietato Le multe staccate ammontano 6.442 euro, con la decurtazione di 93 punti sulle patenti di guida.

Ubriaco al volante

In particolare una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza, gli è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo, mentre un 53enne ed un 67enne sono stati denunciati per porto abusivo rispettivamente di un bastone con puntale acuminato e di un coltello del genere vietato. Inoltre un 36enne straniero è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal Questore di Milano.

62enne molesto

Un 62enne ed un 31enne, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, il primo per ubriachezza molesta, essendo stato sorpreso in luogo pubblico in evidente stato di ebrezza alcolica. Il secondo invecce perché sorpreso a consumare modiche quantità di cocaina e marijuana.