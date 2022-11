Pd, nominata la nuova segreteria regionale. Barbagallo: "Riassetto e rigenerazione" - Tempostretto

Tra i componenti i messinesi Giacomo D'Arrigo e Antonella Russo

PALERMO – Il percorso di rigenerazione e rinnovamento del Pd Sicilia, avviato dopo la direzione del 9 ottobre scorso, prosegue in vista dei molteplici impegni elettorali in programma nel 2023 e nell’ottica del rinnovamento, anche generazionale, della classe dirigente del Partito, dettata anche a livello nazionale. Il segretario regionale Anthony Barbagallo ha infatti provveduto al riassetto della segreteria regionale che si riunirà domani (mercoledì 23), presso la sede regionale del Pd Sicilia , in via Bentivegna a Palermo.

I nuovi componenti: i messinesi D’Arrigo e Russo nella segreteria

Ecco dunque i nuovi componenti, di seguito elencati con le rispettive aree di competenza: Alfredo Rizzo (Coordinatore segreteria); Giacomo D’Arrigo (Coordinamento dipartimenti e iniziativa politica); Sergio Lima (Processo di partecipazione e autoriforme del partito); Antonella Russo (Università e ricerca); Eleonora Sciortino (Energia); Leonardo Spera (Coesione territoriale e aree interne); Glenda Raiti (Lavoro); Cleo Li Calzi (PNRR), Peppe Calabrese Agricoltura e attività produttive); Valerio Bordonaro (Affari europei e relazioni internazionali); Jacopo Torrisi (Professioni e imprese), questi ultimi quattro provenienti dai dipartimenti.

I riconfermati

A questi si aggiungono i riconfermati Renzo Bufalino (vice segretario), Francesca Busardò, Fabio Venezia, Elisa Carbone, Daniele Vella, Marco Guerriero Giovanni Barbagallo e Giovanna Iacono.