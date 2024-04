Pd, Timbro candidata messinese alle Europee

Cinque i candidati in Sicilia per il Partito democratico

Il Partito democratico per le Europee: c’è la messinese Maria Flavia Timbro. Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ha presentato a Palermo le candidate e i candidati siciliani per l’8 e 9 giugno: Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo, Timbro e Giuseppe Lupo.

Già deputata per Articolo Uno e ora rientrata nel Pd, la messinese Timbro, che fu anche vicesindaca designata nell’eventuale Giunta Saitta e poi nella squadra per Chinnici presidente, è la candidata di Messina per i Dem.

Articoli correlati