Pennelli frangiflutti: “Perchè da noi no?” Caminiti: “Completeremo i lavori”

In alcuni tratti del litorale di Ganzirri non sono stati collocati i pennelli frangiflutti contro l'erosione costiera. L'assessore Caminiti fornisce rassciurazioni

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ganzirri – Via Marina – Frangiflutti, rimpolpati soltanto i pennelli prima e dopo di noi, perchè ? Siamo forse figli di un dio minore o ci manca il santo in paradiso?”.

Giriamo la problematica specifica che ci è stata segnalata all’assessore all’Ambiente Francesco Caminiti che si sta occupando dei lavori a difesa dall’erosione costiera in tutto il litorale messinese da sud a nord. L’esponente dell’esecutivo, in riscontro a una sollecitazione del vice presidente della VI Municipalità, Giovanni Donato, ha, comunque, fornito rassicurazioni sul completamento dei lavori. Il pontone che ha eseguito la prima parte dei lavori – ha spiegato Caminiti – si è adesso spostato tra S. Margherita e Galati. Nella zona nord, invece, successivamente entrerà in azione un pontone di dimensioni più piccole per completare i tratti mancanti.