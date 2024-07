Peppe Salvo: “Contento di essere rimasto a Messina, cercherò di migliorarmi” VIDEO

Nella passata stagione è stato tra i giocatori che ha avuto una maggior crescita: "I nuovi arrivati integriamoli subito in gruppo"

ZAFFERANA ETNEA – Giuseppe Salvo, esploso nella scorsa stagione, è uno dei giocatori rimasti sotto contratto con il Messina. Dal ritiro in quel di Zafferana Etnea si prepara alla prossima stagione promettendo il massimo: “Sicuramente affronto questo nuovo anno con tanta grinta e confermare quanto fatto lo scorso anno, anzi fare di più. I nuovi arrivati cerchiamo di integrarli subito nel gruppo che è la base solida di una squadra di calcio”.

Inoltre il terzino esprime la propria soddisfazione per essere rimasto biancoscudato nonostante le sirene di mercato: “Personalmente ho avuto richieste, ma sono contento di essere rimasto a Messina mia città natale e giocare con questi colori. Ha influito la telefonata del mister, sono contento di restare con lui perché il suo gioco rispecchia molto le mie caratteristiche e sono contento”.

Sulla situazione tesa tra tifosi e proprietà dà la priorità al campo: “Sappiamo che tra tifosi e società il periodo non è facile, ma noi ci alleniamo in vista degli impegni in Coppa Italia e poi in campionato, pensiamo a quello che dobbiamo fare”.

Intervista da YouTube

Immagine in evidenza di Saya dalla pagina Facebook del Messina

