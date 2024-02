Per Akademia trasferta da dimenticare, Bonafede: “Rammarico da parte nostra”

Nessun alibi per la brutta prestazione di San Giovanni in Marignano, ma le trasferte pesano. Ora il rientro a Messina dove mercoledì arriva Macerata

MESSINA – La prima sconfitta della pool promozione è stata inaspettata nelle modalità. L’Akademia, senza girarci troppo intorno, si è arresa. Nel primo set va dato atto alle locali di aver messo una buona intensità e aggressività, che ha permesso loro di andare in vantaggio e mantenere a distanze dalle messinesi. Nel secondo forse l’unico parziale conteso, che è anche quello terminato col punteggio più alto, ma per dirla alla coach Bonafede qualcosa “non ha funzionato”. Nel terzo poi stranamente la resa di Akademia che lontano da casa sembra non sia riuscita a trovare le motivazioni per provare a rimettere in sesto la partita. Il punteggio più basso di tutti e tre i parziali e le padrone di casa che già nei primi punti avevano preso abbondantemente il largo.

Queste le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede al termine della sfida: “Purtroppo, oggi non ha funzionato nulla perché la gara da parte nostra non è neppure iniziata. Questo non toglie nessun merito a San Giovanni che ha giocato veramente una gran partita. Complimenti per tutto, anche per un pubblico fantastico e calorosissimo. Bella giornata di sport; resta il rammarico perché non è stata onorata da parte nostra. Si può perdere 3-0, ma non così”.

Mercoledì Akademia si gioca il terzo posto

Guardando avanti coach Bonafede ha aggiunto: “Quest’anno il livello è molto alto e bisogna lottare ogni partita. Adesso, non voglio cercare alibi ma siamo alla seconda trasferta consecutiva e per noi spostarsi vuol dire sempre affrontare grandi sacrifici. Non ci era mai capitata in una prestazione di questo tipo, ci farà bene perché in campionato non perdevamo da tempo”.

Appena il tempo di rifiatare, ma non tanto tempo per pensare perché mercoledì sera Akademia Città di Messina ospita Macerata, squadra già affrontata e battuta nei quarti di Coppa Italia e che ha gli stessi punti (46) delle peloritane. Si torna a giocare al PalaRescifina e bisogna sfruttare il vantaggio della sfida casalingo perché è una partita importante in ottica playoff, dalla seconda alla quinta posizione, si tratta infatti di uno scontro diretto come quello già vinto di Cremona perché la vittoria metterebbe Messina al terzo posto in solitaria dietro Perugia e Futura Giovani Busto Arsizio.