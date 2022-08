Per il Team Nibali doppio appuntamento in Basilicata con gli Juniores  - Tempostretto

A Maschito quest'oggi e domani a Baragiano il Team Nibali torna a correre su strada. Impegnati i giallo-rosso-neri Caputo, Mantineo, Mollura, Monopoli e Princiotta

MESSINA – Doppio impegno in Basilicata per i ragazzi della categoria Juniores del Team Nibali che saranno impegnati oggi nel 3° Trofeo dell’Aglianico del Volture mentre domani prenderanno parte alla 60ª Medaglia d’Oro SS Annunziata.

Per entrambe le gare saranno al via: Cristian Caputo, Massimo Mantineo, Francesco Mollura, Antonio Monopoli e Francesco Princiotta. In ammiraglia il direttore sportivo Pippo Cipriano, il team Manager Lillo La Rosa e l’accompagnatore Vincenzo Scafidi che terminata la sua esperienza da ciclista inizia il lungo cammino all’interno del team che in questo momento lo vede nelle vesti di punto di congiunzione tra atleti e staff tecnico.

Trofeo dell’Aglianico

Trofeo dell’Aglianico con partenza e arrivo a Maschito per un totale di 120,5 km lungo un percorso, disegnato dagli organizzatori Asd Team Alto Bradano, che prevede un primo lungo circuito da ripetere 5 volte che presenta ad ogni suo giro una salita di circa 3000 metri. Ultimo giro più corto con la salita di Calvario prima dell’arrivo di via Calvario.

Team Nibali alla Medaglia d’Oro SS Annunziata

Domenica la “carovana” si sposta a Baragiano per la Medaglia d’Oro SS Annunziata; ad organizzare l’evento l’Ascd Baragiano Pedala. Finalmente che per l’occasione propone un percorso formato da tre circuiti. Il primo di 3000 metri di ripetere 9 volte, il secondo di 18,8 km da ripetere 4 volte che prevede il passaggio sul gran premio della montagna che porta a Baragiano paese prima del gran finale con la dura salita verso Baragiano Paese che nella sua prima parte presenta le pendenze più dure; 119 i km in programma.

