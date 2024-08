Per la Basket School Messina ufficiali Pulito e Guduric, confermato Busco

La Basket School procede alla costruzione del roster, prima della stagione in casa e la società ha lanciato la campagna abbonamenti

MESSINA – La Basket School Messina si prepara alla prossima stagione in Serie B Interregionale, la squadra allenata da coach Pippo Sidoti esordirà in casa al PalaTracuzzi il 29 settembre contro la Pallacanestro Antoniana di Nocera Inferiore. In vista del primo e degli appuntamenti casalinghi che seguiranno la società ha presentato anche la campagna abbonamenti utilizzando il claim “Baciami ancora”. Sono previsti due tipi di abbonamento, singolo al costo di 60 euro e famiglia che dà accesso al palazzetto a due persone al costo di 100 euro.

Nel frattempo continua a formarsi il roster per l’anno prossimo. Dopo le conferme del capitano Di Dio, Janic, Tartaglia, Caruso e Yeyap e i nuovi arrivi di Mollica e Diakhate la Basket School Messina annuncia due nuovi ingaggi, Matteo Pulito e Ognjen Guduric, e un’ulteriore conferma di Giorgio Busco.

L’arrivo di Matteo Pulito

Matteo Pulito è un play-guardia classe 2005, nato a Bologna, Pulito è cresciuto nelle giovanili di SG Fortitudo Bologna, Vis Ferrara (7,5 di media con l’U15 Eccellenza) e Pallacanestro Forlì, giocando da protagonista e in quintetto le finali nazionali Under 17, chiuse con oltre 10 punti di media. Dal 22/23 ha disputato il campionato U19 Eccellenza nazionale con l’Apu Udine, ritagliandosi un ruolo importante soprattutto nell’ultima stagione, nella quale ha viaggiato a 9,3 di media, con un season high di 21 punti contro la Junior Leoncino.

Elemento di talento, può coprire indifferentemente i tre ruoli da esterno, anche grazie al buon fisico e ai 197 cm di altezza. Visione di gioco, uno contro uno e tiro da fuori le sue armi migliori, ma è stato soprattutto il carisma a colpire nelle ultime due annate vissute a Udine, nelle quali si è anche allenato con la prima squadra che disputa il campionato di Serie A2.

Queste le sue prime parole da giocatore della Basket School Messina: “Sono orgoglioso di vestire questa maglia, voglio contribuire con la mia voglia di emergere e la mia attitudine al lavoro a portare in alto, insieme ai miei nuovi compagni, il nome della Basket School. Ringrazio la società per la fiducia, prometto che farò di tutto per far innamorare i caldissimi tifosi della nostra squadra”.

Guduric completa il reparto lunghi

Coach Pippo Sidoti potrà contare sull’apporto di Ognjen Guduric, un 2004 di oltre due metri di altezza che va a completare il reparto lunghi dandogli ulteriore peso specifico sia a livello di fisicità che di qualità. Guduric viene descritto dagli addetti ai lavori come un giocatore completo, abile a rimbalzo, capace di buone giocate in penetrazione e in possesso di un buon tiro dalla lunga distanza. Il suo debutto in Italia risale a tre anni quando con la Next Step Rapallo ha disputato il campionato di serie C Silver ligure, mentre nella stagione successiva si è concretizzato il passaggio in prestito alla Cestistica Civitavecchia e al Cus Catania in C Gold. L’ultima annata lo ha visto difendere i colori della Valentino Basket Castellaneta dove in serie C ha messo a segno 109 punti in 27 presenze e con il doppio tesseramento ha anche affrontato con l’Olimpia Gioia il campionato Under 19 di Eccellenza nazionale chiudendo la stagione con una media di 12,5 punti a partita.

Sul nuovo acquisto e sul mercato in generale condotto dalla Basket School abbiamo raccolto le valutazioni del dirigente Clemente Mazzù: “Stiamo lavorando per mettere a disposizione di coach Sidoti una squadra giovane, ma molto talentuosa, con tanta voglia di lavorare. Confermando l’ossatura dell’anno scorso, si spera di trovare subito la giusta chimica sia sul parquet che nello spogliatoio per assicurare ai tifosi un grande spettacolo, perché vogliamo che si divertano a vedere questa squadra”.

Confermato Giorgio Busco

Giorgio Busco è il quinto atleta che continuerà a vestire la casacca giallorossa anche nella stagione 24/25. Classe 1995, play-guardia, Busco ha vissuto quattro delle ultime cinque stagioni con la Basket School: 7,9 la media punti totali nelle 99 presenze collezionate in due campionati di C Silver, uno di C Gold e quello di B interregionale dello scorso anno. in mezzo, nel 22/23, la promozione conquistata dalla C Gold con gli Svincolati Milazzo. Fortemente legato a coach Pippo Sidoti, che lo ha lanciato in Serie B a Patti, Busco in carriera ha vinto il campionato di Serie C anche con Torrenovese e Patti: con quest’ultima nel 17/18 chiude la stagione di Serie B con 10,3 di media. Nel 13/14, inoltre, arriva pure il prestigioso debutto in A2 con l’Orlandina: una stagione nella quale brilla con l’Agatirno Capo d’Orlando nella C regionale con una media di 15,3 punti.

Articoli correlati