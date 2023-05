Per l'Akademia Messina ultima trasferta, a Offanengo è una finale - Tempostretto

Entrambe le formazioni lottano per salvarsi, sfida in programma domenica. Il team manager Maressa: "Moltiplichiamo i nostri sforzi in questo rush finale"

MESSINA – Sarà una vera e propria finale quella che dovrà affrontare domani, domenica 7 maggio, la Desi Shipping Akademia Messina, di scena al Pala Coim contro Offanengo, inizio del match programmato per le ore 17, attuale quarta forza in classifica ed appena una lunghezza avanti rispetto alle messinesi.

Nel prossimo turno attenzione ai due anticipi di sabato: importantissimo il match di Montale che ospita Marsala e Sant’Elia vola a Cremona. Domenica spazio agli incontri Como-Vicenza e Lecco-Perugia. Il match, diretto dalla coppia arbitrale composta da Angelo Santoro ed Emilio Sabia, sarà visibile gratuitamente in diretta sul canale youtube di Volleyball World Italia.

Sguardo alla poule salvezza

Quando mancano 2 turni dalla conclusione della poule play out, la sfida salvezza risulta ancora tutta apertissima con diverse squadre raccolte in pochissimi punti. Per Muzi e compagne, adesso, è arrivato il momento di crederci fino in fondo e di moltiplicare gli sforzi per completare una rimonta iniziata proprio dal match dell’andata contro le lombarde, quando le ragazze allenate da coach Bonafede trovarono la prima di sei pesantissime vittorie consecutive che ha portato sino agli ultimi 3 punti conquistati domenica scorsa in casa di Como, utili a raggiungere la quinta posizione in classifica (l’ultima utile per salvarsi), scavalcando Montale che nel turno precedente riposava. Offanengo ancora ha necessariamente bisogno di realizzare almeno 4 punti per trovare la salvezza, mentre Messina matematicamente ha bisogno di trovarne 5 ma, chiaramente, è vietato fare qualsiasi tipo di calcolo, anche perché all’ultima stagionale, il 14 maggio, a Messina arriverà Montale per un vero e proprio match da dentro o fuori.

La sfida contro Offanengo

Al di là dei calcoli possibili, quindi, l’unico dato certo è che al Pala Coim sarà sicuramente una vera e propria battaglia sportiva: i punti in palio sono fondamentali per entrambe le compagini, che daranno fondo a tutte le proprie energie per uscire vittoriosi dall’impianto lombardo. Offanengo arriva dalla vittoria per 3-2 in casa di Vicenza, un successo che, seppur non pieno, ha regalato punti preziosi alle ragazze allenate da Coach Bolzoni, che non trovavano la vittoria da 3 punti dallo scorso 9 aprile, all’ultima di andata della poule play out contro Sant’Elia. Poi solo battute d’arresto per la Chromavis, sconfitta in casa per 3-2 da Perugia alla prima di ritorno e superata 3-1 a Marsala nel turno successivo (riposo, invece, alla terza di ritorno). Per Akademia, invece, il momento di forma è strabiliante: ancora alle prese con il rebus Robinson, in fase di recupero ma in dubbio fino all’ultimo per il match di domani, Coach Bonafede sta contando su un gruppo compatto, determinato e combattivo, che adesso crede realmente nel sogno salvezza. 6 punti da adesso alla fine e prima finalissima, dunque, tutta da vivere.

Maressa: “Moltiplicheremo i nostri sforzi”

“Domenica ci aspetta una vera e propria finale – così il team manager di Akademia, Marco Maresa – Sia noi che loro abbiamo bisogno di punti che, a questo punto della stagione e per la classifica attuale, risultano fondamentali. Ci aspetterà una partita difficile perché affronteremo un collettivo molto ben organizzato, ma per noi questa partita ha anche un significato ulteriormente particolare perché proprio dal match di Messina contro Offanengo è iniziata questa nostra entusiasmante cavalcata. Noi ce la stiamo mettendo tutta e moltiplicheremo ancora di più gli sforzi in vista di questo rush finale, da vivere anche con il sostegno del nostro meraviglioso pubblico”.

