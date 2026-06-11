Per l’Unime di Hockey sfuma il primo posto in Serie B, sconfitta col Valverde

Il campionato si chiude con una sconfitta e niente playoff, Spignolo: "Abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori"

MESSINA – Si chiude con una sconfitta dal sapore amaro la stagione della Ssd UniMe nel Campionato Nazionale di Serie B di hockey prato. Sul campo del Valverde Hockey 2018, nell’ultima e decisiva giornata del torneo, i messinesi cedono per 4-3 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni, perdendo così il primato in classifica e la possibilità di accedere ai playoff nazionali per la promozione in Serie A2.

Alla vigilia la situazione era chiara: alla SSD UniMe sarebbero bastati due risultati su tre per difendere la vetta, mentre i padroni di casa erano obbligati a vincere. Sospinto da una splendida cornice di pubblico, il Valverde è riuscito a centrare l’obiettivo al termine di un confronto equilibrato e spettacolare, deciso soltanto negli ultimi minuti.

Nonostante l’epilogo negativo, la Ssd UniMe chiude il campionato da assoluta protagonista, restando in lotta per il primo posto fino all’ultima giornata e confermando la crescita di un progetto tecnico che ha saputo valorizzare esperienza, giovani talenti e spirito di gruppo.

Il racconto della gara nelle parole di Spignolo

A fine gara il Direttore Tecnico del Settore Hockey, Giacomo Spignolo, ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima e i ragazzi hanno comunque disputato una buona gara. Siamo riusciti ad andare in vantaggio e a rimettere in equilibrio il match nel momento più delicato, ma in sfide così equilibrate sono spesso i dettagli a fare la differenza. Oggi abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori. Resta però il valore di una stagione importante, disputata da un gruppo straordinario e da uno staff che ha lavorato in maniera impeccabile. Adesso c’è amarezza, ma nei prossimi giorni inizieremo a programmare il futuro con l’obiettivo di continuare a essere protagonisti.”

Valverde Hockey 2018 – SSD UniMe 4-3

La formazione guidata da Antonio Spignolo era partita nel migliore dei modi, trovando il vantaggio al 10’ con Federico Di Stefano, bravo a finalizzare un’azione offensiva che aveva gelato il “Seminara”. L’UniMe controlla bene la gara, ma nel finale del primo quarto un angolo corto consente all’esperto Sameh Metwaly di firmare il pareggio. Poco prima dell’intervallo lungo arriva anche il sorpasso etneo con Mohamed Ragab, che porta il Valverde sul 2-1.

Nella ripresa la SSD UniMe reagisce con carattere e trova il meritato pareggio grazie ad Ayman Kalil, servito perfettamente da Daniele Nicosia. Sul 2-2, risultato favorevole ai messinesi, la sfida entra nella fase decisiva.

Nel quarto finale il Valverde aumenta la pressione e trova nuovamente il vantaggio con Mohamed Ragab a cinque minuti dalla sirena. Poco dopo arriva anche il 4-2 firmato da Cimino, che sembra chiudere definitivamente il match. La SSD UniMe ha comunque il merito di non arrendersi e accorcia ancora le distanze con Federico Di Stefano, autore della doppietta personale, ma il forcing finale non basta per evitare la sconfitta. Al triplice fischio è il Valverde Hockey 2018 a festeggiare la vittoria del girone e la qualificazione ai playoff promozione, mentre in casa UniMe resta la delusione per un obiettivo sfumato proprio all’ultimo appuntamento della stagione.

Tabellino

Valverde Hockey 2018: Guida, Arnone, Sameh Metwaly, Bandieramonte, Cimino F., Grasso, Greppi, Maugeri, Mohamed Ragab, Romano. Entrati: Scornavacchia, Lupo, Parisi, Picano, Platania, Cimino G.

Allenatore: Angelo Giulio.

SSD UniMe: Anselmi, Curreli, Italia, D’Andrea, Manganaro S., Polishchuk, Siracusa, Visalli, Di Stefano, Kalil, Nicosia. Entrati: Manganaro G., Auditore, Malluzzo, La Maestra, Romano, Aprile.

Allenatore: Antonio Spignolo.

Marcatori: 10’ Di Stefano, 15’ Sameh Metwaly, 29’ Mohamed Ragab, 44’ Kalil, 55’ Mohamed Ragab, 57’ Cimino F., 59’ Di Stefano.

Arbitri: Guadagnino e Fresta (Catania).

Note: angoli corti 2-1 per il Valverde Hockey 2018. Ammoniti Lupo e Bandieramonte (Valverde), D’Andrea e Kalil (SSD UniMe).