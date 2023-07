"Per una guardia medica pediatrica", la raccolta firme del Pd - Tempostretto

La campagna continua al lido Horcynus Orca di Torre Faro domenica 16 luglio dalle 18:30 alle 20

MESSINA – Continua la raccolta firme promossa dal Partito democratico per l’istituzione di un punto di primo intervento pediatrico in città. L’appuntamento è domenica 16 luglio, dalle 18.30 alle 20, al lido “Horcynus Orca” di Messina, su iniziativa del Circolo e dei consiglieri Pd della IV circoscrizione per l’istituzione in città di una guardia medica pediatrica reperibile nel weekend e nelle ore notturne.

Sottolineano Armando Hyerace (nella foto), neo componente della segreteria provinciale del partito a Messina, e Roberta Busacca, per il Circolo: “L’iniziativa ha riscontrato subito grande partecipazione da parte delle famiglie e di tanti cittadini, tanto che molti ci chiedono i moduli per aiutarci nella raccolta firme. È evidente che la richiesta avanzata è una reale esigenza sentita dal territorio che speriamo non resti ignorata”.