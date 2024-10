Pergolizzi contro Gioveni: “Gestione dei lavori superficiale? Inaccettabile”

Il presidente del Consiglio si difende dopo le accuse del capogruppo di FdI: "Ogni decisione conferme al regolamento"

MESSINA – Nello Pergolizzi risponde a Libero Gioveni. Dopo il caso del voto positivo al bilancio consolidato, ma negativo all’immediata esecutività dello stesso, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha attaccato la presidenza del Consiglio, che ora ha replicato.

Pergolizzi ha risposto alle critiche di “conduzione superficiale dei lavori” affermando: “Ogni decisione assunta è stata pienamente conforme alle previsioni del regolamento del consiglio comunale e alle normative vigenti. Qualora le critiche volessero alludere a una diversa modalità di gestione, sembra quasi che si intenda suggerire al sottoscritto di agire in deroga o, addirittura, in violazione di tali previsioni regolamentari e legislative, cosa che non è in alcun modo accettabile”.

E ancora: “A tal proposito ribadisco che il rispetto delle regole è alla base del corretto funzionamento dell’istituzione, e qualunque proposta o critica dovrebbe mantenersi all’interno del quadro normativo stabilito, per garantire il buon andamento dei lavori e il rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri”.