Pericolosa buca di fronte all’asilo Vittorini

La zona va messa in sicurezza al più presto

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La buca che ho fotografato è presente da molto tempo. Oggi (ieri, martedì 10 settembre, – n.d.r.) ho fatto una seconda segnalazione al Comune, che riporto di seguito. Se aggiungiamo anche il vostro aiuto, sicuramente porteremo a casa qualche risultato… Grazie in anticipo”.

La segnalazione al Comune di Messina: “Nonostante la mia segnalazione del 18 marzo 2024 n. 1015687 ad oggi nulla è cambiato anzi la situazione con le piogge sta peggiorando. La buca si trova proprio davanti all’asilo Vittorini dove tra qualche giorno decine di bambini faranno il loro primo ingresso. Le immagini parlano chiaro. Per evitare che prima o poi accada la tragedia, sarebbe meglio intervenire prima possibile. Le pseudo recinzioni a protezione della stessa sono state divelte dalle varie manovre delle autovetture in transito e chiunque, spero non qualche bambino, può spostare la pedana collocata a copertura e finirci dentro. La situazione perdura ormai da quasi 2 anni, non vi sembra troppo?”.

Cordiali saluti

Giovanni Morgante