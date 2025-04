La buca può creare molto danno a chi transita. Serve una riparazione urgente

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Siamo in via Garibaldi, lato monte, quasi di fronte alla chiesa di S.Giuliano. Intorno alla sede di un albero nella corsia preferenziale si è creata una grossa buca stradale pericolosa per chi transita. Serve un tempestivo intervento di riparazione”,