 Pesca, la Regione investe sulla valorizzazione delle feluche dello Stretto di Messina

Pesca, la Regione investe sulla valorizzazione delle feluche dello Stretto di Messina

Redazione

Pesca, la Regione investe sulla valorizzazione delle feluche dello Stretto di Messina

giovedì 26 Marzo 2026 - 14:00

Ecco il bando da 386mila euro

Un bando del dipartimento della Pesca mediterranea per sostenere gli investimenti a bordo delle feluche, storiche imbarcazioni dello Stretto di Messina per la pesca del pesce spada. Con questa iniziativa la Regione Siciliana punta a migliorare la qualità delle condizioni di lavoro a bordo, a rafforzare la sicurezza degli operatori e rendere più efficienti e sostenibili le attività di pesca e di gestione delle imbarcazioni, valorizzando anche quelle storiche più identitarie.

L’intervento è finanziato con quasi 386 mila euro e rientra nel Programma nazionale Feampa 2021-2027 .

«Con questo bando – dichiara l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea Luca Sammartino – la Regione rafforza una linea precisa: sostenere innovazione e sicurezza senza perdere il legame con la tradizione. Lo facciamo investendo su un modello di pesca che unisce competitività, sostenibilità e identità territoriale. Le feluche sono un simbolo dello Stretto, immediatamente riconoscibili per la loro struttura slanciata con l’antenna di avvistamento, e rappresentano un patrimonio di conoscenze e tecniche tramandate nel tempo. Inoltre, rappresentano un sistema di pesca altamente selettivo che consente di ridurre drasticamente le catture indesiderate e di operare nel pieno rispetto dell’ecosistema marino, in linea con gli obiettivi europei di tutela delle risorse biologiche. Un’eredità che racchiude un forte valore culturale e antropologico, espressione dell’identità delle comunità marinare locali e del loro antico rapporto con il mare».

BANDO_AVVISO Ob. 1.1 az. 3 cod. 111302_FELUCHE – PN FEAMPA 2021-2027Download

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