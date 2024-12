Pezzolo, l’evento “Ciauru i Natali” rinviato: preoccupa il possibile maltempo

La prima giornata della festa di Natale è stata spostata al 22 dicembre. Confermata la seconda il 28

MESSINA – L’evento “Ciauru i Natali“, organizzato a Pezzolo e originariamente in programma per l’8 dicembre (e per il 28 dello stesso mese), è stato rinviato. Lo hanno comunicato gli stessi organizzatori, che hanno preferito cautelarsi viste le previsioni meteo avverse per la giornata dell’Immacolata. La festa pezzolota, però, si farà lo stesso. Il rinvio è per il prossimo 22 dicembre. Confermato il secondo giorno il 28.

Il programma è stato ideato dall’assessorato alle Politiche Giovanili di Liana Cannata insieme ai ragazzi di due progetti profondamente legati al paese: quelli della Trinacria Theatre Company, che ogni anno porta a Pezzolo diversi artisti da ogni parte del mondo, e quelli del Sentiero Bettaci, che con un lavoro lungo settimane hanno dato forma e nuova vita a una parte storica del villaggio, con un sentiero immerso nella natura. Le due associazioni hanno anche avviato una “open call”, una chiamata agli artisti che vorranno partecipare liberamente all’evento, che sta già riscuotendo successo.