Vietato buttare la spazzatura il sabato, MessinaServizi chiede collaborazione

Un nuovo appello rivolto ai cittadini, sperando nella buona volontà e nella collaborazione dei messinesi. A farlo è ancora una volta il presidente di MessinaServizi Pippo Lombardo, che in vista del fine settimana ricorda che il sabato non si deve buttare la spazzatura nei cassonetti stradali. C’è un’ordinanza che lo vieta e che è in vigore ormai da qualche settimana, anche se finora i risultati non sono stati quelli che si speravano. Nonostante i sabati e nei giorni pre-festivi non si deve buttare la spazzatura indifferenziata le cattive abitudini sono dure a morire.I controlli sono stati serrati, in queste prime settimane sono state anche elevate decine di multe, ma la strada sembra ancora in salita.

Così Lombardo ci riprova e ricorda di “di non conferire i rifiuti indifferenziati nei giorni prefestivi, compreso quindi il sabato, così come previsto dall’ordinanza n° 232, e negli altri giorni esclusivamente dalle ore 17 alle 21. Nel chiedere ai cittadini la massima collaborazione – prosegue Lombardo – ribadisco che anche nella giornata di domani, sabato 27, saranno effettuati maggiori controlli per sanzionare chi conferisce nel giorno non previsto dall’ordinanza. Le verifiche saranno attuate attraverso un impiego maggiore di pattuglie di vigili urbani a nord, centro e sud della città di Messina”.

Un appello necessario anche alla luce delle criticità che la società vive soprattutto per la vetustà dei mezzi ereditati da Messinambiente. L’ultimo episodio si è verificato oggi: un autoarticolato dal peso lordo di 46 tonnellate, utilizzato per il trasporto dei rifiuti indifferenziati da Messina in discarica, si è bloccato oggi per un guasto meccanico sul viale Boccetta.