Pi Day 2023, il liceo scientifico di S. Teresa celebra la matematica VIDEO - Tempostretto

Numerose iniziative per la Giornata internazionale della matematica

S. TERESA – Dopo lo stop per la pandemia, il liceo Scientifico “Caminiti” di S. Teresa di Riva torna a celebrare il Pi-Day – Giornata Internazionale della Matematica dichiarata dall’Unesco e dall’Unione Matematica Internazionale per il 14 marzo. Nel mondo si tengono centinaia di eventi per ricordare la bellezza e l’importanza di questa disciplina, con mostre, laboratori, feste, science show, webinar, incontri e conferenze. Il tema scelto per il 2023 è “mathematics for everyone”, che in italiano è stato tradotto in matematica per tutte le persone, per rimarcare l’importanza che l’Unione matematica italiana dà ai temi di uguaglianza, diversità e inclusione. Il liceo scientifico di S. Teresa celebra con un doppio appuntamento la giornata del Pi Day , dedicata al più importante numero della matematica, che esprime il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e il diametro della circonferenza. Questa dopo una breve coreografia, i ragazzi sono stati impegnati in giochi matematici a squadre (una per ogni sezione) nel cortile della scuola.

Caccia al tesoro matematica

Domani, martedì 14, avrà luogo una caccia al tesoro vedrà coinvolte tante squadre quante sono le sezioni, per 10 unità ciascuna. L’intera giornata sarà dedicata alla matematica e quindi tutte le attività curriculari saranno rivolte alla tematica e coinvolgeranno gli studenti, sia attraverso il supporto che essi daranno alle rispettive squadre nella caccia al tesoro, con la risoluzione di quiz e rebus matematici, sia attraverso la partecipazione ad eventi online, la realizzazione di elaborati originali, che spazieranno dal disegno al testo narrativo, poetico o enigmistico, dal gioco da tavolo a un fumetto, da un book di foto a un filmato o una drammatizzazione o ad altre tipologie di lavori. Alla fine della caccia al tesoro, gli studenti si recheranno in cortile dove, dopo un momento coreografico, assisteranno alla premiazione della squadra vincitrice da parte della dirigente scolastica Manuela Raneri.