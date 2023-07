Piano di riequilibrio, Basile invia la relazione: "Le mie risposte ai rilievi della Corte dei Conti" - Tempostretto

L'appuntamento è il 18 luglio a Palermo per l'audizione a Palermo: "Dal 2019 abbiamo cambiato marcia al Comune di Messina"

MESSINA – Il dado è tratto. Il sindaco Federico Basile ha inviato oggi, poco prima delle 13, la relazione alla Corte dei conti siciliana sul Piano di riequilibrio. Il tutto in vista dell’audizione finale del 18 luglio. Come ha illustrato alla commissione Bilancio, il sindaco confida di chiudere una partita decennale. E ritiene d’avere risposto in modo dettagliato alle “rilevanti criticità” evidenziate dai giudici contabili.

Nel frattempo, il Messina calcio è salvo e la città tenta di riprendersi con eventi e iniziative che, anche in chiave simbolica, vorrebbero inaugurare una nuova fase per una città depressa e afflitta da emergenze economiche e sociali.

Per Basile (nella foto in alto oggi con la segretaria generale Carrubba e il direttore generale Puccio), la discontinuità rispetto alle precedenti ammistrazioni, da De Luca in poi, è il punto di forza che dovrebbe convincere la Corte dei Conti: “Il dissesto era nei fatti nel 2012 e 2013 ma è stato capovolto con la gestione amministrativa dal 2019. Da qui cinque/rimodulazioni fino a quella targata De Luca. Il Comune si è salvato grazie ad azioni concrete. Nella relazione spiego quello che è successo negli anni sulle variazioni di bilancio. Farò comprendere alla Corte dei Conti i cambiamenti da noi impressi”.

Il sindaco ha più volte evidenziato: “Abbiamo abbattuto la massa debitoria fino ad arrivare attorno ai 100 milioni di euro e non ci sono nuovi debiti fuori bilancio. Quanto alla scarsa capacità di riscossione, un ente che dal 2019 ha inviato 88mila avvisi d’accertamento, contro i quattromila degli anni precedenti, ha cambiato decisamente marcia”.

In un parallelo forzato tra Messina calcio e politica, ora attendiamo una seconda salvezza. E potremmo ipotizzare che la città si riprenderà quando sarà capace di concepirsi a tutti i livelli come una realtà non chiusa nei confini provinciali. La partita di Basile con la Corte dei Conti si può vincere o perdere ma il tema vero è quello di una progettazione che vada oltre le miopie decennali. Per troppo tempo la città ha messo la polvere sotto il tappeto e i problemi sono diventati strutturali. Vedremo se il 18 luglio si metterà un punto a un’incertezza decennale per avviare una nuova fase.

