Piano di riequilibrio, "il Pd tifa per il dissesto e danneggia l'immagine di Messina" - Tempostretto

Per il capogruppo Trischitta, a nome dei due gruppi di maggioranza, centrosinistra e centrodestra non hanno sostenuto la città

MESSINA – In campo a favore del sindaco Basile e del Piano di riequilibrio i due gruppi consiliari della maggioranza, anche se in questo sabato a Palazzo Zanca sono presenti solo il capogruppo Pippo Trischitta e i consiglieri Busà, Caruso, Milazzo e Rinaldo. Mancano l’altro capigruppo Francesco Cipolla e il già vicepresidente vicario Nello Pergolizzi, oltre ad altri consiglieri della maggioranza ormai risicata (sarebbero in 15 in totale).

Trischitta: “Assenze? Ragioni personali”

“Ma si tratta di ragioni personali e siamo tutti compatti nel difendere Basile, il Piano di riequilibrio e l’immagine di Messina”, rassicura Trischitta. Aggiunge il capogruppo di Con De Luca per Basile sindaco: “Il Pd vuole danneggiare invece Messina e vuole il dissesto. Russo e Calabrò non votano mai i tantissimi debiti fuori bilancio. Centrosinistra e centrodestra non hanno sostenuto, dal Pd a Siracusano e Gernanà, Messina. Guardate i fondi enormi e a fondo perduto dati dal governo Draghi a Napoli, Torino, Palermo, oltre a Roma. Lì dove governava il centrosinistra”. Un passaggio in conferenza stampa è stato fatto pure dal sindaco Federico Basile e dal direttore generale Salvo Puccio, presenti ad assistere.