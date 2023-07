Piazza Duomo, ruspe in azione: addio ai campi e alla sabbia per il beach volley - Tempostretto

Iniziata la fase di smontaggio dei campi. Dopo toccherà ai mezzi di Messina Servizi spazzare via i residui di sabbia. La piazza si prepara a tornare "normale"

MESSINA – La macchina organizzativa si è attivata già dalle prime ore di lunedì mattina, ma il clou arriva oggi, mercoledì 5 luglio. Ad attirare l’occhio curioso di cittadini e turisti in piazza Duomo sono ora le ruspe e i camion che stanno rimuovendo la sabbia e smontando i campi in cui si è tenuto, fino a domenica scorsa, il Beach Volley Pro Tour. Dopo quattro giorni di manifestazione e il grande apprezzamento di atleti e staff, oltre che dei tanti sportivi che si sono riversati in centro città per assistere alle gare ufficiali, si parte con la fase delicata con cui si riporterà tutto al pre-torneo.

Le ruspe hanno già rimosso praticamente tutti e due i campi d’allenamento e si andrà a “scendere” verso la via Primo Settembre, passando dal campo principale e poi al secondo terreno. Già nelle prossime ore piazza Duomo tornerà come prima, grazie anche all’intervento dei mezzi di Messina Servizi che spazzeranno via i residui di sabbia rimasti sul basolato, come ci spiegano gli organizzatori.