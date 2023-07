Il sindaco Basile chiude il Beach Volley Pro Tour: "Messina presente, molti atleti torneranno" VIDEO - Tempostretto

Sul futuro dei campi a Piazza Duomo dice: "Verranno smontati e la sabbia smistata. Il basolato lavico? Polemica subito spenta, c'erano reti e filtri protettivi"

MESSINA – “Il cittadino messinese è presente. Manifestazioni come queste – sono le parole del sindaco di Messina Federico Basile – sono sport, spettacolo e anche cultura, per chi arriva da fuori, la città risponde alla sollecitazioni e ci stiamo riprendendo e portando avanti il brand”.

Il primo cittadino era presente alle finali della tappa messinese del torneo internazionale Beach Volley Pro Tour e ha premiato gli atleti sul podio. Il suo bilancio dell’evento è positivo e riguardo agli atleti ospiti ha fatto sapere che molti torneranno o hanno già prolungato la loro permanenza a Messina per visitarla meglio al termine del torneo.

Che fine faranno i campi?

“I campi verranno smontati, era un’iniziativa spot e lo sapevamo. La sabbia, che ha una grammatura particolare, sarà smistata e non potrà essere mischiata alla sabbia comune. La città ha fatto una bella figura, tutti gli organizzatori sono soddisfatti e le squadre hanno risposto in maniera corale ad una città che li ha saputi accogliere ed è questo lo spirito”.

C’è pericolo per il basolato di Piazza Duomo?

“La polemica sul basolato lavico si è subito spenta. La sabbia non è a contatto col basolato, ci sono le reti e i filtri protettivi, non è un problema di deturpare ma piuttosto valorizzare quello che c’è con un evento di carattere internazionale. Molti atleti hanno deciso di rimanere qualche giorno in più e questo è un segnale positivo, altri torneranno”.

I partner del Beach Volley Pro Tour nella tappa di Messina

