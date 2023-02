Piazza Unione europea. Nuovo pannello turistico, il vecchio era stato danneggiato - Tempostretto

L'ha donato un cittadino, che vuole restare anonimo

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha ringraziato per la sensibilità il virtuoso cittadino che, animato di senso civico, ha chiesto di restare anonimo per un’azione con la quale ha voluto esprimere il suo contributo alla rigenerazione degli elementi che contribuiscono a rendere Messina accogliente e capace di raccontare la sua bellezza.

Dopo circa dieci anni dalla realizzazione dei pannelli informativi realizzati dal Comune con testi in doppia lingua forniti dalla Soprintendenza, ormai deteriorati, l’assessore al Turismo Enzo Caruso aveva lanciato la Manifestazione di interesse “Adotta il Turismo” invitando commercianti, ordini professionali e Istituzioni a contribuire, insieme al Comune, alla ristampa di 60 pannelli collocati in prossimità dei principali siti di interesse della Città. L’ “appello” non è caduto nel vuoto e adesso il pannello turistico di Piazza Unione europea può essere visto sotto una… nuova luce.