Piccolo coro, Concerto d'estate di solidarietà al Palacongressi: doni alle scuole del Guinea Bissau - Tempostretto

Grande partecipazione e tanti apprezzamenti per l'evento musicale diretto da Ivan Lo Giudice

TAORMINA – Il Palacongressi di Taormina, gremito in ogni ordine di posto, ha ospitato il tanto atteso Concerto d’estate del Piccolo Coro Città di Taormina diretto da Ivan Lo Giudice. Il concerto, svoltosi in occasione dei festeggiamenti per il 14° compleanno di attività del Piccolo Coro, ha avuto come scopo solidale la donazione di materiale didattico ai bambini e alle scuole del Guinea Bissau, attraverso la collaborazione di alcuni volontari che grazie al progetto del Piccolo Coro destineranno a questi bambini tutto il materiale raccolto durante la serata e nei giorni precedenti, utile al per fare scuola in Guinea, una scuola costruita già da un anno dagli stessi volontari (guidati da Matteo Rizzo) nel bel mezzo della jungla. La serata è stata condotta, come tradizione, da Anna Maria Raccuja e Laura Lo Re.

I brani proposti con tematiche attuali

Tutti brani con tematiche attualissime e con una profonda morale per grandi e piccini, quelli cantati durante la serata, dal Piccolo Coro: nel primo tempo dell’evento musicale sono stati eseguiti “Che ragno stravagante”, “Amazzonia”, “Auto rosa”, “Un minuto”, “Come un aquilone”, “Il reggaetonno”, “Il mio cuore è un gran pallone”, mentre nel secondo tempo “Ogni volta che”, “Piove con il sole”, “Terra Gentile”, “Il bambino e il mare”, “Clap clap”, “Raro come un diamante”, “Viva la mamma”, “Nel blu dipinto di blu”. Si è raccontato attraverso le canzoni, dell’ecologia, dell’estate, del valore del tempo, dell’amicizia, dei sogni, delle speranze dei bambini, con ritmi innovativi ed accattivanti, per poi concludere con due classici evergreen della musica leggera italiana.

Il 14° compleanno del Piccolo coro

Il Piccolo Coro, spegne 14 candeline, dopo un intenso anno di musica ed esperienze tra cui quelle recentissime in occasione del festival Taobuk, dello scorso 18 Giugno, dove il Piccolo Coro di Taormina ha eseguito l’Inno d’Italia in occasione della visita a Taormina da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Telethon, svoltosi in Piazza Università a Catania e il Festival Incanto Mediterraneo, tenutosi nel mese di Luglio a Milazzo.