“Il pilone calabrese è previsto su una faglia attiva, il Ponte non sarebbe sicuro”

Gli ingegneri De Miranda, Mazzolani e Rizzo scrivono alla presidente Meloni

“Il progetto presenta numerosi e forti elementi di criticità e rischio che i sottoscritti firmatari ritengono che non siano stati evidenziati nelle istruttorie del Mit e di SdM, ma che invece sono reali, sinora irrisolti e pertanto pericolosi per il nostro Paese”.

Mario De Miranda, ingegnere progettista di ponti, Federico Mazzolani, professore emerito di Tecnica delle costruzioni, e Santi Rizzo, ex ordinario di Scienza delle Costruzioni, hanno trasmesso una memoria tecnica alla presidente del Consiglio dei ministri e del Cipess, Giorgia Meloni, in merito alla possibile imminente approvazione definitiva del progetto del Ponte sullo Stretto.

A giugno 2024 i tre avevano partecipato ad una seduta della Commissione Ponte del Consiglio comunale di Messina, in contraddittorio con tecnici e ingegneri della società Stretto di Messina.

“La spiegazione e le argomentazioni di tali criticità – scrivono i tre ingegneri – sono riassunte nella Memoria Tecnica, già a lei trasmessa, predisposta in base ad un’accurata e indipendente analisi dell’attuale progetto, che nuovamente desideriamo porgere alla sua attenzione e all’attenzione dei membri del Cipess, per un rinnovato riesame del complesso problema tecnico e in vista delle decisioni che dovranno essere prese, evidenziando che tali argomenti sono ora anche condivisi da qualificati colleghi ingegneri, architetti e geologi, da autorevoli scienziati e uomini di cultura, da persone della società civile, che numerosi ci hanno confermato la loro adesione, come risulta dalle firme riportate in calce a questa lettera.

In sintesi, come viene chiaramente sostenuto e argomentato nella Relazione Memoria Tecnica, sussistono serie criticità tecniche, problemi irrisolti, situazioni di scarsa o insufficiente funzionalità del ponte qualora venisse realizzato, nonché seri problemi di fattibilità tecnica legati all’enorme salto dimensionale rispetto all’esperienza consolidata, che configurano l’operazione intrapresa come estremamente azzardata. Di conseguenza l’approvazione del progetto attuale impegnerebbe l’Italia in un percorso carico di incognite, di forti spese certe, ma di risultati incerti e per molti aspetti pericolosi. Vale la pena ed è prudente pertanto, a parere dei sottoscritti firmatari, fermarsi e rivedere le scelte finché si è in tempo”.

“Il pilone calabrese su una faglia attiva”

Tra le tante questioni, una è quella considerata più importante. “Il posizionamento del pilone lato Calabria posto proprio sopra una faglia attiva, come mostra il disegno qui sotto riportato, tratto dalla stessa documentazione del Progetto Definitivo, in particolare l’elaborato n. PB_0010.

Il disegno mostra la fondazione della torre lato Calabria ubicata proprio in corrispondenza del tetto della Faglia Cannitello, rappresentata dalla linea rossa, scelta progettuale peraltro vietata dalle Linee Guida della Protezione Civile. La faglia è una grande fessura presente nel terreno, ossia una rottura del terreno causata da un sisma passato e che verrà certamente messa in movimento da un sisma futuro, con brusco e imprevedibile spostamento relativo tra le masse di terreno a contatto lungo la superficie di faglia. Inoltre è una superficie di discontinuità che separa le due parti di terreno, quella verso monte a sinistra e quella verso mare, a destra nel disegno: ed è evidente anche in termini di senso comune che la fondazione si trova posta in un’area poco stabile, dove nessun responsabile progettista di certo posizionerebbe la propria casa: ma perché mai la Torre di sostegno di un ponte di luce 3.300 metri?

Se questo disegno venisse presentato ad un Congresso Internazionale di Ingegneria susciterebbe, tra gli esperti e gli studiosi, una reazione ben poco edificante.

Per spostare la fondazione da quella posizione, del tutto contestabile e inaccettabile, si dovrebbe cambiare integralmente tutto il progetto, e verrebbe forse messo in discussione lo stesso e intero progetto: e forse questa è la ragione principale per cui tale necessario spostamento non è mai stato finora concretamente considerato e affrontato da SdM e dal Progettista, pur essendo la faglia nota ed evidente da tempo ad entrambi… Ma il Cipess è ancora in tempo per fermare l’iter di approvazione e considerare, in tutta la loro gravità, ciascuna delle criticità rilevate, tra le quali spicca quella sopra richiamata.

Vi sono anche altre criticità importanti e tali da sconsigliare di andare avanti su questa strada, come evidenziato nella allegata Memoria Tecnica, ma questa – il posizionamento su di una faglia di una delle due Torri portanti dell’intera gigantesca struttura – è già da sola la criticità più evidente, drammatica, fortemente preoccupante, dobbiamo ribadire. Lo dimostrano anche le firme di adesione di importanti ingegneri, architetti, urbanisti, geologi e personalità nazionali che hanno deciso di condividere le nostre fondate preoccupazioni, sottoscrivendo questa richiesta di sospensione della approvazione dell’attuale progetto.

Comunque, richiamando in ultima sintesi gli altri importanti temi indicati nella Memoria Tecnica, e limitandoci ai soli aspetti tecnici, pur non dimenticando quelli di ordine amministrativo nonché quelli di carattere economico e ambientale, si può concludere che:

Per un ponte stradale e ferroviario, come è previsto per l’attraversamento dello Stretto, le esigenze di funzionalità e sicurezza per il transito di treni e veicoli appaiono mortificate se non contraddette della elevata deformabilità e delle elevate vibrazioni della struttura sia al passaggio dei treni che per gli effetti del vento. La elevata deformabilità per il passaggio di treni e veicoli e per le variazioni di temperatura compromette e limita anche il pieno passaggio delle moderne navi commerciali, passeggeri e militari. Le instabilità aerodinamiche prefigurate dalle indagini finora svolte e la presenza di faglie sismiche in stretta prossimità alle fondazioni del ponte contraddicono la fattibilità in condizioni di sicurezza del ponte.

e per il e veicoli appaiono mortificate se non contraddette della e delle della struttura sia al passaggio dei treni che per gli effetti del vento. La elevata deformabilità per il passaggio di treni e veicoli e per le variazioni di temperatura compromette e limita anche il pieno passaggio delle moderne navi commerciali, passeggeri e militari. Le instabilità aerodinamiche prefigurate dalle indagini finora svolte e la presenza di in stretta prossimità alle fondazioni del ponte contraddicono la fattibilità in condizioni di sicurezza del ponte. Le grandi difformità rispetto all’esperienza consolidata nella costruzione dei ponti sopra richiamate comportano di per sé forti rischi , incertezze e presenza pressoché certa di problemi anche ignoti.

, e presenza pressoché certa di problemi anche ignoti. In definitiva, non si tratta e non si sta proponendo solo una normale opera pubblica di grandissima spesa ed impatto, che naturalmente richiederebbe grandissima cautela e piena condivisione a livello sociale proprio a causa della elevata spesa e impatto, ma di un’opera con elevati rischi ed incertezze che, oltre a prefigurare aumenti di costi, comporta incertezze anche sulla sua sicura fattibilità.

Per questi motivi tale operazione, nella attuale configurazione a luce unica, oltre a risultare non conveniente dal punto di vista economico, appare anche risultare di incerta funzionalità, oggettivamente azzardata dal punto di vista costruttivo e quindi di fatto non raccomandabile.

E, sulla base della documentazione esaminata e qui presentata, è parere degli scriventi che non sussistano le condizioni per l’approvazione di questo progetto, con l’invito a considerare con molta attenzione gli elevati rischi che l’attuale soluzione comporta.

Confidiamo che queste Note che inviamo con spirito di servizio e collaborazione vi siano utili per le vostre valutazioni, certo difficili allo stadio in cui siamo arrivati, ma riteniamo sia ancora possibile fermarsi e ragionare”.

118 Adesioni da parte della Comunità accademica

Michele AINIS, Emerito di Diritto Pubblico, Università di Roma3

Paolo ACAMPORA, Dottorando, Dipartimento di Matematica, Università di Napoli Federico II

Valerio AGNESI, Emerito di Geografia Fisica e Geomorfologia, Università di Palermo

Cesare AJROLDI, già Ordinario di Composizione Architettonica, Università di Palermo

Gianni ARIOLI, Ordinario di Analisi Matematica, Politecnico di Milano

Nicola ARMAROLI, Dirigente di Ricerca, ISOF-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Accademia delle Scienze dei 40, Direttore Rivista scientifica Sapere

Paolo ASCHIERI, Associato di Fisica Teorica, Università del Piemonte orientale, Vercelli

Genny AUGUSTI, Studio di Architettura Leonardo, Adria (Roma)

Bortolo BALDUZZI, Ingegnere Strutturista, CIPI Bergamo

Vincenzo BALZANI, Emerito di Chimica, Università di Bologna

Ugo BARDI, già Associato di Chimica Fisica, Università di Firenze, membro del Club di Roma

Salvatore BASILE, Associato di Fisica, Università di Palermo

Amedeo BELLINI, Emerito di Restauro dei Monumenti, Politecnico di Milano

Maria Letizia BERTOTTI, Ordinario di Fisica Matematica, Libera Università di Bolzano

Roberto BISCARDINI, Architetto, già Senatore e Professore di Urbanistica, Politecnico di Milano

Saverio BIVONA, già Associato di Fisica, Università di Palermo

Alessandra BONOLI, Ordinaria di Ingegneria delle Materie Prime, Università di Bologna

Federico BUTERA, Emerito di Fisica Tecnica Ambientale, Politecnico di Milano

Riccardo CAPPELLIN, già Ordinario di Economia Applicata, Università di Roma Tor Vergata

Giovanni M. CARLOMAGNO, Emerito di Termofluidodinamica, Università di Napoli Federico II

Leonardo CASTELLANI, Ordinario di Fisica Teorica, Università del Piemonte Orientale, Vercelli

Mario CATALIOTTI, ingegnere, Palermo

Enrico CICIOTTI, già Preside della Facoltà di Economia, Università Cattolica di Piacenza

Carlo CINQUINI, già Ordinario di Scienza delle Costruzioni, Università di Pavia

Andrea CIRA’, Ordinario di Economia Applicata, Università di Messina

Francesco CIRAOLO, Ordinario di Diritto dell’Economia, Università di Messina

Emanuele CODACCI PISANELLI, Ingegnere strutturista di Ponti, Roma

Amalia COLLISANI, già Ordinario di Storia della Musica, Università di Palermo

Guido CORSO, Emerito di Diritto Amministrativo, Università di Roma 3

Carlo COSTANTINI, Architetto, Venezia

Margherita COTTONE, già Ordinario di Letteratura Tedesca, Università di Palermo

Emanuele CRISTOFORONI, Dottorando in Matematica, Scuola Superiore Meridionale di Napoli

Filippo CUCINOTTA, Ordinario di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale, Università di Messina

Zaira DATO TOSCA, già Ordinario di Composizione Architettonica e Progettazione Urbana, Università di Catania

Antonino D’AVENI, già Associato di Tecnica delle Costruzioni, Università di Catania

Riccardo DE COL, Ingegnere strutturista, Presidente CTA – Collegio dei Tecnici dell’Acciaio, Milano

Luisa DE COLA, Ordinario di Chimica per chiara fama, Università di Milano, Accademico dei Lincei

Sergio DE COLA, Ingegnere Strutturista, già Assessore Comune di Messina, Messina

Gaetano DELLA CORTE, associato di Tecnica delle Costruzioni, Università di Napoli FedericoII

Attilio DE MARTINO, ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di Napoli FedericoII

Sabina DI CRISTINA, Architetto, Palermo

Carlo DI LORENZO, Professor of Pediatrics, Ohio State University, USA

Salvo DI PAOLA, Ingegnere strutturista, Catania

Beatrice FAGGIANO, Associata di Tecnica delle Costruzioni, Università di Napoli Federico II

Alberto FERRERO, Ordinario di Analisi Matematica, Università del Piemonte Orientale, Vercelli

Giuseppe FILARDO, già Ordinario di Chimica Industriale, Università di Palermo

Bruno FIRMANI, già Ordinario di Analisi Matematica, Università di Trento

Antonio FORMISANO, associato di Tecnica delle Costruzioni, Università di Napoli Federico II

Giorgio FORNI, Ordinario di Letteratura Italiana, Università di Messina

Marina FUMO, già ordinaria di Architettura Tecnica, Università di Napoli Federico II

Fabio GALLUZZO, Associazione Ambientalista Marevivo, Roma

Mosè GALLUZZO, già Associato di Controllo dei Processi Chimici, Università di Palermo

Marino GATTO, Emerito di Ecologia, Politecnico di Milano

Filippo GAZZOLA, Ordinario di Analisi Matematica, Politecnico di Milano

Giuseppe GIANNETTO, Ingegneria del Territorio e Geotecnica, Servizi Tecnici OO.PP. Comune di Messina

Fabio GIANNICI, Ingegnere progettista di strutture, Verona

Cristina GIBELLI, già Associata di Politiche Urbane e Territoriali, Politecnico di Milano

Marino GATTO, Emerito di Ecologia, Politecnico di Milano

Giorgio GOGGI, Architetto, già Associato di Progettazione Urbanistica, Politecnico di Milano

Silvestro GRECO, Ordinario di Ecologia, Università di Pollanza

Stefano GUANDALINI, Emeritus of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, University of Chicago, USA

Luigi GUZZO, Associato di Diritto Pubblico, Università di Pisa

Maura IMBIMBO, Ordinaria di Ingegneria Strutturale, Università di Cassino

Maurizio INDIRLI, già Direttore di Ricerca presso ENEA, Bologna

Pier Domenico LAMBERTI, Ordinario di Analisi Matematica, Università degli Studi di Padova

Carlo LAURO, emerito di Statistica, Presidente APEF, Università di Napoli Federico II

Arturo LANZANI, Ordinario di Urbanistica, Politecnico di Milano Giuseppe MAGAZZU’, già Ordinario di Pediatria, Università di Messina

Alberto MANDARA, ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Aversa

Nino MANTINEO, Ordinario di Diritto Pubblico, Università di Catanzaro

Vittorio MARLETTO, Fisico, già Responsabile dell’Osservatorio del Clima in Emilia Romagna, Bologna

Lucia MARTINELLI, Presidente “European Platform of Women Scientists”, Trento

Nino MARTORANA, già Ordinario di Chimica Fisica, Università di Palermo

Anna MARZO, Ingegnere, Ricercatrice presso ENEA, Bologna

Paolo MASERA, Architetto, Milano

Alfio MASTROPAOLO, Emerito di Scienza Politica, Università di Torino

Elena MELE, Ordinaria di Tecnica delle Costruzioni, Università di Napoli Federico II

Michele MELE, Emerito di Tecnica delle Costruzioni, Università di Roma La Sapienza

Enzo MINGIONE, Ordinario di Sociologia, Università di Milano Bicocca

Luigi MONTORO, Ordinario di Analisi Matematica, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (CS)

Rosario MONTUORI, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di Salerno

Giovanni MORABITO, Emerito di Tecnologia dell’Architettura, Università di Roma LaSapienza

Lauro MOTTA, Architetto, Verona

Annalisa NAPOL, Associata di Analisi Strutturale, Università di Salerno

Elide NASTRI, Associata di Tecnica delle Costruzioni, Università di Salerno

Maurizio NICOLELLA, ordinario di Produzione e Gestione Ambiente Costruito, Università Napoli Federico II

Salvatore NICOSIA, Emerito di Lingua e Letteratura Greca e già Preside Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Palermo, Pres. Istituto Gramsci Siciliano

Luciano NUNZIANTE, già Ordinario di Scienza delle Costruzioni e Direttore Dip. SdC., Università di Napoli Federico II e Catania

Paolo NUVOLONE, Ingegnere ambientale, Consulente Comune di Villa San Giovanni (RC)

Benedetta PELLACCI, Associato di Analisi Matematica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Aversa

Jaime JULVE PEREZ, Fisico teorico, già Direttore Istituto di Fisica Fondamentale del Consiglio Superiore delle Ricerche (CSIC), Madrid, Spagna

Marco PERONI, Ingegnere progettista di strutture, Faenza (Ravenna)

Vincenzo PILUSO, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di Salerno

Marco PONTI, già Ordinario di Economia Applicata, Politecnico di Milano; e responsabile di Bridges Research Trust onlus, Milano

Francesco PORTIOLI, associato di Tecnica delle Costruzioni, Università di Napoli Federico II

Maurizio PRATO, già Ordinario di Chimica Organica, Università di Trieste

Luca PRODI, Ordinario di Chimica Generale, Università di Bologna

Cesare PREVEDINI, Ingegnere, Consigliere AICAP, già fondatore Tensacciai S.p.A., Milano

Ezia RACITI, Ingegnere, Pescara

Giuseppe RACITI, Ingegnere, Studio di Ingegneria Raciti, Pescara

Marco RACITI, Ingegnere, Montesilvano (PE)

Luciano RAMELLO, Ordinario di Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, Università del Piemonte Orientale, Vercelli

Giuseppe REGA, Emerito di Scienza delle Costruzioni, Università di Roma La Sapienza

Michele RESTAINO, Ingegnere, Direttore tecnico Strutture e Geotecnica, Potenza

Antonio RESTIVO, Emerito di Informatica Teorica, Università di Palermo

Claudio RIOLO, già Docente di Scienza Politica, Università di Palermo

Lucia RISICATO, Ordinaria di Diritto Penale, Università di Messina

Antonino RISITANO, già Ordinario di Costruzione di Macchine, Politecnico Torino e Università di Catania

Giacomo RISITANO, Ordinario di Progetto e Costruzione di Macchine, Università di Messina

Fabio ROSSI, Ordinario di Linguistica Italiana, Università di Messina

Giuseppe ROSSI, Emerito di Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime, Università di Catania

Edoardo ROTIGLIANO, Ordinario di Geografia Fisica e Geomorfologia, Università di Palermo

Roberto ROVELLI, già Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Università di Palermo

Eugenio RUOCCO, Ordinario di Scienza delle Costruzioni, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Antonino RUSSO, Ingegnere strutturista, Catania

Giuseppe RUTA, Associato di Scienza delle Costruzioni, Università di Roma La Sapienza

Agostino SANTILLO, ingegnere civile, senatore

Guido SIGNORINO, Ordinario di Economia Applicata, Università di Messina

Pinin SILVESTRI, già Rettore UNIPA, Preside Facoltà di Ingegneria, Emerito di Chimica Industriale, Università di Palermo

Manlio SERIO, Ingegnere delle Telecomunicazioni, Palermo

Berardino SCIUNZI, Docente di Ingegneria Informatica, Università della Calabria Giuseppe SIDOLI, Architetto, Firenze

Settimo TERMINI, già Ordinario di Informatica Teorica, Università di Palermo Aldo TRIFILETTI, già Associato di Medicina Interna, Università di Messina

Oliviero TRONCONI, Ordinario di Tecnologia dell’Architettura, Politecnico di Milano

Daniela UCCELLO, Musicista, Docente Afam al Conservatorio di Milano, Direttore artistico della Casa della Musica e delle Arti di Messina

Sergio ULGIATI, Professore di Chimica Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale, Università Napoli Parthenope

Lucio VILLARI, Emerito di Storia Contemporanea, Università di Roma La Sapienza

Susanna VILLARI, Ordinaria di Filologia della Letteratura Italiana, Università di Messina

Roberto ZINGALES, già Associato di Chimica analitica, Università di Palermo