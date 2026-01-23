Piscina Cappuccini, conclusi i lavori alla vasca esterna

Il Comune approva gli atti finali per la manutenzione straordinaria dell'impianto

Si chiude l’iter burocratico e contabile per i lavori di manutenzione straordinaria della vasca olimpionica esterna della piscina Cappuccini. Con la determinazione dirigenziale numero 425 del 21 gennaio 2026, il Dipartimento servizi manutentivi del Comune di Messina ha approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione degli interventi, segnando il passaggio definitivo per la piena restituzione della vasca da 50 metri alla cittadinanza e alle società sportive.

L’investimento e le varianti in corso d’opera

Il progetto, nato alla fine del 2023 per garantire la fruibilità immediata dell’impianto, ha visto un investimento complessivo che, dai 190 mila euro iniziali, è passato a 260 mila euro a seguito di una perizia di variante approvata a fine 2024. L’incremento dei costi è stato necessario per affrontare maggiori lavorazioni e oneri di accesso alla discarica. L’appalto era stato affidato all’impresa messinese Nova Cean Edil srl.

Il provvedimento appena siglato dà atto che le opere sono state regolarmente eseguite e ultimate. Ora, però, bisognerà capire quando effettivamente la piscina sarà aperta.