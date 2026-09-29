 Piscina coperta Cappuccini, il Comune di Messina chiede il parere del Coni

Piscina coperta Cappuccini, il Comune di Messina chiede il parere del Coni

Marco Ipsale

Piscina coperta Cappuccini, il Comune di Messina chiede il parere del Coni

martedì 29 Settembre 2026 - 09:45

L'importo stimato dei lavori è di 1 milione e mezzo di euro

A giugno 2019 il crollo del tetto, da allora la piscina coperta Cappuccini è chiusa. A gennaio 2026 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione, poi è stato predisposto il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (Pfte), che stima un quadro economico complessivo pari a un milione e mezzo di euro. Per procedere verso l’approvazione definitiva e la successiva omologazione dell’impianto sportivo, l’ente ha trasmesso la richiesta di parere in linea tecnico-sportiva al Coni – Comitato Regionale Sicilia.

Gli interventi previsti dal progetto e la ripartizione delle risorse

Il progetto prevede il rifacimento della copertura in legno lamellare, attualmente gravemente danneggiata, puntando a un deciso miglioramento delle prestazioni statiche, termiche e acustiche. Oltre alla copertura, l’intervento pianifica il rifacimento della vasca natatoria e delle strutture di supporto alle attività sportive, affiancato dalla revisione e dall’adeguamento complessivo degli impianti elettrico, idrico-sanitario, termico e di filtrazione. L’obiettivo dell’opera è garantire il pieno adeguamento dell’impianto alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità universale ed efficienza energetica.

Sul fronte economico, il progetto redatto fissa la spesa totale a quota 1 milione e mezzo di euro: di questa cifra, la parte direttamente destinata ai lavori ammonta a 999mila 731 euro, mentre i restanti 500mila 268 euro costituiscono le somme a disposizione dell’amministrazione per Iva, imprevisti, oneri della sicurezza e spese tecniche. Resta da chiarire il nodo fondamentale del reperimento effettivo delle risorse.

Verso il parere del Coni e i prossimi passaggi burocratici

Una volta incassato l’ok del Coni, l’iter amministrativo dovrà affrontare diverse tappe prima di arrivare all’apertura dei cantieri. Si dovrà procedere all’approvazione formale e definitiva del Pfte, a cui farà seguito la redazione del progetto esecutivo, indispensabile per tradurre in dettaglio gli interventi strutturali e impiantistici. Poi l’opera dovrà superare il vaglio della Conferenza di Servizi per raccogliere i pareri di conformità igienico-sanitaria e sismica dagli enti competenti. Solo al completamento di questo percorso, e dopo aver blindato la copertura finanziaria effettiva dell’intervento, si potrà procedere con la gara d’appalto per l’affidamento dei cantieri e la restituzione alla città di uno spazio sportivo fondamentale.

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