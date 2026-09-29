Stadio Celeste. Aggiudicati lavori per manutenzione manto erboso e impianto audio video

Proseguono le attività per la rigenerazione della storica struttura sportiva cittadina

MESSINA – Manutenzione del campo da gioco e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche. Il percorso di valorizzazione e riqualificazione dello stadio Giovanni Celeste si arricchisce di nuovi passaggi amministrativi orientati al miglioramento delle dotazioni dell’impianto.

La gestione e la manutenzione del terreno di gioco

Il primo intervento riguarda la cura e la conservazione del campo. Il dipartimento Servizi Manutentivi ha affidato alla ditta Idea Prato S.a.s. il servizio di manutenzione e gestione del manto in erba sintetica dello stadio. L’appalto, condotto mediante un affidamento diretto e coordinato dal rup ingegnere Giuseppe Cambria con la direzione dell’ingegnere Pietro Certo, prevede un importo complessivo di oltre quarantottomila euro Iva compresa. L’intervento punta a preservare le condizioni ottimali del rettangolo verde per le attività sportive che si svolgono nell’impianto.

La dotazione tecnologica finanziata dal Pnrr

Sul fronte dell’ammodernamento tecnologico, il dipartimento Servizi Tecnici ha invece curato l’acquisizione della fornitura, della configurazione e della messa in funzione delle nuove apparecchiature audio-video, con le risorse del Pnrr. La procedura, gestita tramite il portale Mepa con la supervisione dell’architetta Alexia Pelle e la firma del dirigente Antonio Amato, è stata aggiudicata alla società P.S. Service S.n.c. per un importo di poco inferiore a sedici mila euro oltre Iva. Le nuove dotazioni tecnologiche permetteranno di implementare la funzionalità e la gestione degli eventi all’interno dello stadio.