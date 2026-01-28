Messina. Ok a progetti per piscine Cappuccini e Mili e per stadi Scoglio e Celeste

Impianti sportivi, quattro progetti per un importo totale di 7 milioni e mezzo

MESSINA – Quattro documenti di indirizzo alla progettazione per quattro impianti sportivi. Li ha approvati la giunta Basile per il recupero della piscina coperta Cappuccini, la realizzazione di una piscina a Mili e interventi negli stadi Scoglio e Celeste.

Piscina Cappuccini

Il progetto prevede il rifacimento della copertura in legno lamellare, attualmente gravemente danneggiata, con miglioramento delle prestazioni statiche, termiche e acustiche. Sono previsti il rifacimento della vasca natatoria e delle strutture di supporto alle attività sportive, oltre alla revisione e all’adeguamento degli impianti elettrico, idrico-sanitario, termico e di filtrazione. L’intervento mira all’adeguamento dell’impianto alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità universale ed efficienza energetica. Importo dei lavori: 1 milione e mezzo di euro.

Piscina a Mili

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto natatorio moderno, sicuro e accessibile, destinato ad attività sportive agonistiche e dilettantistiche, corsi di nuoto, attività didattiche, riabilitative e sociali. La struttura comprenderà una vasca coperta da 25 x 12,5 metri, spogliatoi, locali tecnici, spazi per il pubblico e aree di servizio, nel pieno rispetto delle normative Coni e Fin. Importo dei lavori: 3 milioni di euro.

Stadio Franco Scoglio

Il progetto riguarda la riqualificazione dei locali interni destinati a uffici, spogliatoi, servizi, foresteria e sala mensa/bar, oggi in parte inutilizzati o caratterizzati da condizioni di degrado. Sono previsti interventi di ripristino dei prospetti, impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura, sostituzione degli infissi e opere di finitura e recupero degli ambienti interni, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità, decoro e comfort agli spazi a servizio delle attività sportive e degli eventi. Importo dei lavori: 1 milione e mezzo di euro.

Stadio Giovanni Celeste

Il progetto prevede la riqualificazione della Curva Nord, con interventi di risanamento e adeguamento delle strutture esistenti e dei servizi a supporto del pubblico. È previsto l’adeguamento strutturale della porzione in calcestruzzo armato della Tribuna Oreto e la demolizione dell’attuale struttura tralicciata, con la successiva realizzazione di una nuova struttura destinata a spazi per attività sportive complementari, quali preparazione atletica, riabilitazione, servizi per il pubblico e area ristoro con affaccio sul campo. Si procederà infine alla revisione e all’adeguamento degli impianti elettrici e idrico-sanitari. Importo dei lavori: 1 milione e mezzo di euro.