Pista ciclabile, da martedì i lavori per i cordoli in via Garibaldi - Tempostretto

Anche qui la pista sarà delimitata, in modo tale da impedire il parcheggio all’interno

Dopo corso Cavour ora anche via Garibaldi. Da martedì 14 novembre, per due settimane, la Segnaletica 3 A srl di Atena Lucana (Salerno) sarà al lavoro per realizzare la nuova pista ciclabile, tramite il posizionamento dei cordoli.

Una pista ciclabile già esistente ma che, finora, è stata impropriamente utilizzata come parcheggio per auto. Un parcheggio che, non appena ci saranno i cordoli, non sarà più possibile. Il tratto interessato è quello tra viale Boccetta e largo San Giacomo, dove la larghezza della pista ciclabile sarà raddoppiata.

Fino al 28 novembre, così recita l’ordinanza numero 1464 del 10 novembre 2023, divieto di transito lungo la corsia in cui ci saranno i lavori. A quel punto, per completare la pista esistente, mancherà solo il tratto di via Tommaso Cannizzaro. Nuovo tratto, invece, è previsto nella parte di viale San Martino compresa tra viale Europa e villa Dante.