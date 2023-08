Messina. Ecco i cordoli in corso Cavour - Tempostretto

Delimitano la pista ciclabile e la corsia preferenziale per i bus

Dopo anni tornano i cordoli in corso Cavour. L’installazione è iniziata stamani a partire dall’incrocio con via Tommaso Cannizzaro e serve a delimitare sia la pista ciclabile, che così diventa più sicura, sia la corsia preferenziale per i bus, che non dovranno più fare i conti con le auto che la invadono.

Così non saranno più possibili i parcheggi creativi (vedi quelli nella foto principale di questo nostro articolo dello scorso febbraio) ma è praticamente certo che non si fermerà la sosta in seconda fila, cosicché resterà una sola corsia in direzione centro città, invece che le due previste. Almeno fin quando non ci sarà un presidio continuo da parte della Polizia municipale.

Per i lavori in corso, cambiano i percorsi dei bus fino al primo settembre.