Pista ciclabile, ma non solo in centro: l'idea di una ciclovia tra Pezzolo e i villaggi collinari - Tempostretto

A gennaio lo ha proposto il consigliere della prima municipalità Spuria. L'ipotesi era di sfruttare percorsi sterrati fino ad altri comuni, come Monforte, Itala e Fiumedinisi

MESSINA – Non solo cordoli e pista ciclabile in centro, ma la bici come “sfogo” sportivo per tutti quegli appassionati che ogni giorno, soprattutto nei weekend, ne approfittano per macinare chilometri in giro per la città, soprattutto in periferia e sui colli. Questa l’idea potenziale alla base di una richiesta presentata dal consigliere della prima municipalità Nino Spuria già nello scorso gennaio, ben prima delle polemiche legate alla pista ciclabile nel centro di Messina. “Non pista ma ciclovia”, specifica Spuria, che attende ancora la discussione in consiglio e spero che si possa ricevere una somma per sistemare la strada e agevolare i ciclisti.

Da Pezzolo ad altri comuni

Il consigliere, infatti, si è concentrato sul villaggio di Pezzolo, che si trova “in una posizione centrale e strategica per quanto riguarda i percorsi degli appassionati ciclisti”. Spuria ha presentato una richiesta al consiglio di municipalità per “farsi promotore affinché venga valutata la possibilità di destinare qualche finanziamento per la rivalutazione” di alcune strade. Si parla di percorsi sterrati che da Pezzolo porterebbero i biker ai villaggi di Santo Stefano Briga, Molino, Altolia, Briga Superiore, fino alle quattro strade dei Colli San Rizzo e ai comuni di Monforte San Giorgio, Itala, Alì Superiore e Fiumedinisi. Un modo per “mettere in comunicazione” le varie aree e scoprire una vasta zona naturale della provincia.

Spuria: “Sabato e domenica decine di ciclisti”

Spuria, contattato telefonicamente da Tempostretto, spiega che a distanza di mesi la richiesta non è stata ancora discussa e com’è nata l’idea: “Ci sono diverse strade qui che collegano con tutti i vari villaggi. Sabato e domenica ci sono carovane di ciclisti che salgono da qui. Conoscendo la situazione dei finanziamenti, ho chiesto almeno di discuterne. Nella montagna di Pezzolo ci sono 208 ettari di proprietà del Comune, il burgensatico che in realtà si chiamava Reale, dal nome del privato che lo aveva prima dello Stato. Ne stanno bonificando 60 ettari. Potrebbe essere un modo anche per scoprire questa zona”.