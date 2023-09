"Pista ciclabile solo da un lato e no a isola pedonale da viale Europa a Villa Dante" - Tempostretto

La III Municipalità trasmette all'Amministrazione comunale una petizione di 200 tra residenti e commercianti

Il Consiglio della Terza Municipalità ha trasmesso al sindaco Federico Basile ed al vicesindaco ed assessore Salvatore Mondello una petizione sottoscritta da più di 200 persone tra residenti e commercianti del tratto di viale San Martino compreso tra il Viale Europa e Villa Dante.

Le richieste

1) sosta breve, anche con disco orario, su un lato della strada carrabile, lungo il tratto di viale San Martino compreso tra Viale Europa e Villa Dante;

2) modifica al progetto della futura pista ciclabile, al fine di garantire la sosta breve su di un lato della strada. Eventualmente prevedendo la pista ciclabile solo su un lato della carreggiata e non su entrambi i lati. E nel caso evitando cordoli in cemento che aumenterebbero le barriere architettoniche ed il rischio di evacuazione in caso di calamità.

3) Eliminazione del progetto di area pedonale lungo il tratto di Viale San Martino compreso tra Viale Europa e Villa Dante.