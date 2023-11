Pista ciclopedonale tra Ganzirri e Torre Faro, progetto affidato - Tempostretto

Un'azienda di Barcellona Pozzo di Gotto vince l'appalto. L'opera in totale costerà oltre un milione e 700 mila euro

MESSINA – Il primo lotto della Pista ciclopedonale Laguna Capo Peloro è stato affidato allo Studio Floramo Engineering & Architecture srl di Barcellona Pozzo di Gotto.

Progetto da oltre un milione e 700 mila euro

Allo studio viene assegnato, quindi, “l’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” dell’opera, per la quale sono stati stanziati in totale 1.737.081 euro: quasi 1 milione e 400 mila euro sono per l’esecuzione dei lavori, gli altri 350mila circa spettano alla stazione appaltante per progettazione, oneri di accesso alla discarica, spese varie su pubblicità, monitoraggio, missioni e contributo Anac. Circa 70 mila, invece, stanziati per il progetto.

L’azienda ha presentato un’offerta al ribasso del 20 per cento, per un importo complessivo a base di affidamento di 55.889,61 euro (53.670,74 euro netti) a cui andrà aggiunta l’Iva, per un totale di 68.097,43 euro. Della pista ciclopedonale tra il lago grande e Torre Faro si è parlato molto. Il percorso sarà di 4 chilometri e toccherà via Circuito, via Primo Palazzo, la piazza di Torre Faro e in parte il lago piccolo.