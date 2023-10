Pista ciclopedonale tra Ganzirri e Torre Faro, ecco i soldi per affidare il progetto - Tempostretto

Inizierà dalla parte finale del lago grande, per poi indirizzarsi verso via Circuito e Torre Faro

MESSINA – Passo avanti verso la pista ciclopedonale tra i laghi di Ganzirri. Il Comune di Messina ha pubblicato la determina a contrarre per l’affidamento del progetto, destinando allo scopo quasi 71mila euro.

La realizzazione della pista costerà 1.737.081 euro

Messina è beneficiaria di risorse dal Pnrr pari a 4.752.940 euro per il “rafforzamento” della “mobilità ciclistica” relativamente al subinvestimento “ciclovie urbane”. L’intervento relativo al primo lotto della pista ciclopedonale “Laguna Capo Peloro” ha un importo di 1.737.081 euro: quasi 1 milione e 400 mila euro sono per l’esecuzione dei lavori, gli altri 350mila circa spettano alla stazione appaltante per progettazione, oneri di accesso alla discarica, spese varie su pubblicità, monitoraggio, missioni e contributo Anac.

Il finanziamento degli interventi sarà disposto con successivo decreto del Mims (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef).

Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Domenico Ruvolo. Al suo fianco sono stati nominati l’istruttrice tecnica Patrizia Gemelli e il collaboratore amministrativo Michele Ruggeri. Con l’accertamento del milione e 737mila nell’esercizio 2023, si passerà ora al progetto.

Il percorso

Previsti interventi per 4 chilometri, dalla fine del lago grande passando per via Circuito (accanto al marciapiede lato mare), via Primo Palazzo e Torre Faro. La pista ciclopedonale sarà in percorso dedicato fino a via Circuito, poi in percorso promiscuo fino alla chiesa di Torre Faro e sempre in percorso promiscuo con rientro verso il lago piccolo.

Un progetto diverso rispetto a quello discusso in commissione consiliare qualche giorno fa. Nel piano generale del traffico urbano è prevista un’altra pista ciclabile intorno al lago grande di Ganzirri.